楊潤雄林世雄被免職　葉劉指兩局「孭重飛」需換年輕有幹勁官員

政府問責團隊有變動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄和運輸及物流局局長林世雄被免職，分別換上羅淑佩及陳美寶。行政會議召集人葉劉淑儀指此兩個政策局都是「孭重飛」，同意需換上年輕、有幹勁的官員。

葉劉指涉及的兩個政策局都是「孭重飛」，文體旅局未來需協辦全國運動會，需確保啟德體育園開場順利，而旅遊亦十分「吃重」。她讚揚羅淑佩無論擔任運輸署署長或房屋署署長時，都很主動，做事有新意，打擊公屋富戶都很有成績。另一方面，運輸及物流局未來同樣面對很多挑戰，包括發展本港物流樞紐中心。葉劉稱讚陳美寶過去處理鐵路及工程的工作表現出色，由有幹勁的新人領軍是好事。對於楊潤雄及林世雄被免職，葉劉指兩人過去的工作都辛苦。她舉例之前的政府班子都有問責官員變動，相信是因為工作需要。