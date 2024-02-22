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2024-02-22 18:35:41

楊潤雄：三月會免費派雪糕和免費乘電車及天星小輪　配合宣傳「藝術三月」活動

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楊潤雄：三月會免費派雪糕和免費乘電車及天星小輪　配合宣傳「藝術三月」活動

楊潤雄：三月會免費派雪糕和免費乘電車及天星小輪　配合宣傳「藝術三月」活動

「藝術三月2024」啟動禮今日於香港藝術館舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將於三月不同時間安排免費派發雪糕、免費乘坐電車和天星小輪，配合宣傳「藝術三月」活動，並鼓勵市民和遊客參與，將於下月內陸續公布詳情。

楊潤雄致辭時表示，每年三月，國際和本地文化藝術盛事匯聚香港。今年，文化體育及旅遊局首次以「藝術三月」品牌串連推廣由政府舉辦、資助或支持的文化藝術盛事，聚焦文化藝術業界的努力，強化文化藝術盛事氛圍，讓市民和旅客對每年三月的香港文化藝術氛圍有更深刻的印象和感受。楊潤雄指出，政府另一目標是發揮文化藝術盛事的最大經濟效益，鼓勵旅遊、酒店、零售和餐飲業等相關行業，與文化藝術業界攜手合作，共同打造「藝術三月」品牌，為市民和到訪旅客提供豐富、多姿多彩的文化藝術之旅。

「藝術三月2024」活動包括Art Basel（巴塞爾藝術展香港展會）、Art Central、香港藝術節，以至影視娛樂展覽等，歡迎不同年齡、背景的市民和訪客參與。除了過往大受歡迎的文藝活動，亦有首次在香港舉行的盛事品牌。

楊潤雄無正面回應是否放寬自由行

日前有消息指中央將擴大自由行安排，楊潤雄回應提問時指，一直以來都與內地商討，研究有甚麼方案可便利內地旅客來香港旅遊，提振香港旅遊發展。至於其他詳細情況，相信一有方案會立即公布。

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