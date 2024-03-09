熱門搜尋:
鳥山明 23條立法 國際婦女節 六合彩 奧斯卡2024 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-09 10:54:04

楊潤雄：已覓得新地方設國家成就館　冀新址可位於市區方便到訪

分享：
楊潤雄：已覓得新地方設國家成就館　冀新址可位於市區方便到訪

楊潤雄：已覓得新地方設國家成就館　冀新址可位於市區方便到訪

政府早前建議將尖沙咀科學館改建為國家發展成就館，並將科學館重置在沙田文化博物館，引起外界關注。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，已覓得新地方設立國家成就館，現正考慮及評估。

楊潤雄在電台節目指，當局從來沒有放棄另覓新地點建設國家成就館，亦知悉市民不希望搬遷科學館，認為是集體回憶。楊潤雄說應該交由公眾選擇，政府不會強行做決定。他又指具體的新地點未有定案，希望可以位於市區，方便市民及遊客到訪。

另外，西九文化區管理局指資金鏈將於明年斷裂，並向政府提交財政解決方案，但一直未有回音。楊潤雄表示，作為負責任的政府，需要詳細審視解決方案，評估能否長遠解決財政問題，否則數年後可能又再出現問題。他說政府已聘請獨立顧問審視建議，會盡快做決定，又指西九文化區有責任進行財政規劃，不可能給政府一個「死線」。

指未必用錢能成功爭取盛事

至於美國歌手Taylor Swift獲新加坡政府補貼在當地舉行演唱會。楊潤雄表示本港會主動出擊爭取舉辦盛事，但要考慮是否用錢就能成功，及能否為表演單位提供獨特的觀眾群。他又指香港亦有不少具吸引力的歌手，舉辦的演唱會經常滿座，目前紅館檔期已爆滿。他強調演唱會只是其中一種盛事，香港有能力舉辦不同類型的盛事。

香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受