楊潤雄：已覓得新地方設國家成就館 冀新址可位於市區方便到訪

政府早前建議將尖沙咀科學館改建為國家發展成就館，並將科學館重置在沙田文化博物館，引起外界關注。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，已覓得新地方設立國家成就館，現正考慮及評估。

楊潤雄在電台節目指，當局從來沒有放棄另覓新地點建設國家成就館，亦知悉市民不希望搬遷科學館，認為是集體回憶。楊潤雄說應該交由公眾選擇，政府不會強行做決定。他又指具體的新地點未有定案，希望可以位於市區，方便市民及遊客到訪。

另外，西九文化區管理局指資金鏈將於明年斷裂，並向政府提交財政解決方案，但一直未有回音。楊潤雄表示，作為負責任的政府，需要詳細審視解決方案，評估能否長遠解決財政問題，否則數年後可能又再出現問題。他說政府已聘請獨立顧問審視建議，會盡快做決定，又指西九文化區有責任進行財政規劃，不可能給政府一個「死線」。