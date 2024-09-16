楊潤雄：年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》

旅遊業策略委員會今日(16日)召開了第二次會議。會上文化體育及旅遊局長楊潤雄與委員討論旅遊模式和旅客習慣的改變，希望旅遊和相關業界能「識變、應變、求變」，推出具香港特色和吸引旅客的旅遊、餐飲和零售產品，和政府一起推動香港旅遊發展。會議也就《香港旅遊業發展藍圖2.0》的建議方向，以及如何進一步推廣「香港無處不旅遊」交換意見。楊潤雄表示，政府就《藍圖2.0》完成27場業界諮詢會，與超過110個業界組織會面，並收到超過1,000項建議。政府現正制定《藍圖2.0》，並計劃於今年內敲定及公布《藍圖2.0》的內容。

今年首8月近三千萬旅客訪港 楊潤雄表示，今年8月初步訪港旅客數字接近450萬人次，較去年同期上升逾9%，創2023年2月全面通關以來的單月新高。今年首8個月共錄得超過2,950萬訪港旅客人次，按年增加四成半，成績令人鼓舞。其中訪港內地旅客佔約2,300萬人次，非內地旅客則錄得超過650萬人次，按年分別上升約39%及63%。他續說，政府會繼續與社會各界攜手，共同提升香港旅遊業的競爭力，致力落實「香港無處不旅遊」。政府亦鼓勵業界把握中央向香港送贈兩隻大熊貓及在香港出生的兩隻大熊貓寶寶帶來的商機，發揮創意，推出具本地特色的大熊貓產品，為旅客帶來特別的大熊貓體驗。