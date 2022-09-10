楊潤雄：桌球大師賽及國際七人欖球賽暫如期舉行

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在一個電台節目表示， 10月的桌球大師賽及11月的國際七人欖球賽，目前會如期舉行。他表示，兩項賽事涉及的運動員數目不多，海外運動員抵港後會接受閉環管理，賽事期間會盡量將運動員及觀眾距離拉遠，相信感染風險較低，但提醒海外來港的觀眾，必須完成「3+4」隔離檢疫安排才能入場觀賞比賽。

楊潤雄說，當局會視乎疫情發展，決定是否調整入境人士的「3+4」隔離檢疫要求，若有海外觀眾希望來港觀看7人欖球賽，需預留足夠時間完成檢疫程序。

渣馬能否舉行現時未有最後決定

另外，香港馬拉松暫定11月20日舉行，田徑總會已正式向政府申請，比賽名額由去年1.5萬人增至2.5萬人。被問到否如期在11月舉辦時，楊潤雄指當局正作檢視，他說，馬拉松屬於「很多人一齊參與」的比賽，跑手不能戴口罩，強調政府希望馬拉松能成功舉辦，但需要考慮社會整體情況，取得平衡，現時未有最後決定。

對於多項體育活動因疫情需要取消或延期，會否影響香港「盛事之都」的聲譽，楊潤雄說，本港過去一星期平均每日有過萬宗確診，科學考量下確實舉辦大型體育賽事面對困難，若賽事期間有多人同時除口罩，傳播風險較高，若賽事只有少量運動員參與，大部分是觀眾，風險相對較低，政府要取得平衡，如在疫情退卻後，可再舉辦更多體育活動，亦會爭取主辦國際賽事。