巴黎殘奧閉幕。早前親身到法國觀賽的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，現場的競賽氛圍很好，即使運動員的身體受到限制，仍然把最好一面發揮出來，形容每場比賽都具震撼性，亦充分感受到大眾對殘疾人士的鼓勵，體現傷健共融。他提到，主辦今屆賽事的法國利用很多著名地點改造成比賽場館，做到將旅遊和體育結合，未來亦值得本港參考。
在殘疾運動員的資助方面，楊潤雄在香港電台節目說，特區政府每年投放超過9億元予體院，當中包括培訓殘疾精英運動員，向他們提供醫療、科技支援等，體院亦正檢討精英運動員資助機制，對於有否需要增加津貼的金額，當局收到報告後會再作考慮。
香港2025年與廣東及澳門合辦全運會
香港將於明年底與廣東及澳門合辦全運會，楊潤雄說，正全力推進籌備工作，包括與兩地政府商討在資訊系統及過關事宜上如何更好配合，但由於三地各自有不同制度，要做到完全融合存在一定挑戰。他預計啟德體育園的工程將於本年底大致完成，第四季會先從小場館開始陸續進行測試，例如人流管理、售票、燈光、場地設施等，以準備在明年3月開幕。
特區政府正招募全運會香港賽區義工，楊潤雄表示，截至今日為止，第一階段已有約2萬人報名，超出原先1萬人的目標，完成篩選後會展開培訓。
原文刊登於 香港電台