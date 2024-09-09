巴黎殘奧閉幕。早前親身到法國觀賽的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，現場的競賽氛圍很好，即使運動員的身體受到限制，仍然把最好一面發揮出來，形容每場比賽都具震撼性，亦充分感受到大眾對殘疾人士的鼓勵，體現傷健共融。他提到，主辦今屆賽事的法國利用很多著名地點改造成比賽場館，做到將旅遊和體育結合，未來亦值得本港參考。

在殘疾運動員的資助方面，楊潤雄在香港電台節目說，特區政府每年投放超過9億元予體院，當中包括培訓殘疾精英運動員，向他們提供醫療、科技支援等，體院亦正檢討精英運動員資助機制，對於有否需要增加津貼的金額，當局收到報告後會再作考慮。