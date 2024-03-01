楊潤雄：盡快回應西九財政方案　唐英年：料6月自決或賣地換錢 (更新)

西九文化區管理局近來面臨財務問題，現金流預料至明年中將「乾塘」，早前向政府提交新財政方案。西九文化區管理局董事局主席唐英年接受《星島》專訪時指，至今仍未收到政府回覆，但西九不可能一直等待至明年中出現資金鏈斷裂，故預計至今年6月便會自行作出決定。他強調不想申請破產，亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，可能會賣一部分西九的土地，不認為市況低迷時出售土地會「推冧市」。對此，文體旅局局長楊潤雄表示，將盡快回應西九提交的建議。

唐英年： 不想「攤大手板」向政府拿錢

唐英年指，西九不能等到明中沒錢後才思考去向，簽訂文化藝術展覽合約時，必須確保有足夠資金支付，否則形容是「簽空頭支票，係犯罪。」他預料西九至今年6月便會自行作出決定，西九既不想破產亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，因為政府同樣面對財政壓力，而西九手上唯一的資源只有土地，可能會賣一部分，或以其他方法妥善運用。

對於西九一旦落實賣地，會否在市況低迷時「推冧市」，唐英年形容這種說法「無知」，指西九目前並不急於賣地，最快可能要到2026/27年才會沽售，有信心香港的經濟可跟隨內地穩步發展，到2026/27年，樓市應有一定程度上揚，屆時會按市場情況沽售。