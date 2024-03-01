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2024-03-01 12:45:00

楊潤雄：盡快回應西九財政方案　唐英年：料6月自決或賣地換錢 (更新)

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西九管理局董事局主席唐英年(右)指尚未收到政府有關西九財案的回覆，文體旅局局長楊潤雄稱會盡快回應。

西九管理局董事局主席唐英年(右)指尚未收到政府有關西九財案的回覆，文體旅局局長楊潤雄稱會盡快回應。(資料圖片)

【12:38更新】新增文體旅局局長楊潤雄回應

西九文化區管理局近來面臨財務問題，現金流預料至明年中將「乾塘」，早前向政府提交新財政方案西九文化區管理局董事局主席唐英年接受《星島》專訪時指，至今仍未收到政府回覆，但西九不可能一直等待至明年中出現資金鏈斷裂，故預計至今年6月便會自行作出決定。他強調不想申請破產，亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，可能會賣一部分西九的土地，不認為市況低迷時出售土地會「推冧市」。對此，文體旅局局長楊潤雄表示，將盡快回應西九提交的建議。

唐英年：不想「攤大手板」向政府拿錢

唐英年指，西九不能等到明中沒錢後才思考去向，簽訂文化藝術展覽合約時，必須確保有足夠資金支付，否則形容是「簽空頭支票，係犯罪。」他預料西九至今年6月便會自行作出決定，西九既不想破產亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，因為政府同樣面對財政壓力，而西九手上唯一的資源只有土地，可能會賣一部分，或以其他方法妥善運用

對於西九一旦落實賣地，會否在市況低迷時「推冧市」，唐英年形容這種說法「無知」，指西九目前並不急於賣地，最快可能要到2026/27年才會沽售，有信心香港的經濟可跟隨內地穩步發展，到2026/27年，樓市應有一定程度上揚，屆時會按市場情況沽售。

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楊潤雄：做法負責任

文化體育及旅遊局長楊潤雄今(1日)在有關《預算案》的記者會上回應指，西九文化區管理局是自負盈虧的機構，形容管理局考慮未來財困的應對方法是「絕對負責任的做法」，當局正研究西九管理局提交的有關物業處理的建議，強調會盡快回應。

他續指，非常欣賞西九管理局從多方面思考應對方案，而不是單一方案，一旦政府對方案有「其他想法」時，可探討更多其他解決辦法。

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