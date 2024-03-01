楊潤雄：盡快回應西九財政方案　唐英年：料6月自決或賣地換錢 (更新)

【12:38更新】新增文體旅局局長楊潤雄回應
西九文化區管理局近來面臨財務問題，現金流預料至明年中將「乾塘」，早前向政府提交新財政方案。西九文化區管理局董事局主席唐英年接受《星島》專訪時指，至今仍未收到政府回覆，但西九不可能一直等待至明年中出現資金鏈斷裂，故預計至今年6月便會自行作出決定。他強調不想申請破產，亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，可能會賣一部分西九的土地，不認為市況低迷時出售土地會「推冧市」。對此，文體旅局局長楊潤雄表示，將盡快回應西九提交的建議。
唐英年：不想「攤大手板」向政府拿錢
唐英年指，西九不能等到明中沒錢後才思考去向，簽訂文化藝術展覽合約時，必須確保有足夠資金支付，否則形容是「簽空頭支票，係犯罪。」他預料西九至今年6月便會自行作出決定，西九既不想破產亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，因為政府同樣面對財政壓力，而西九手上唯一的資源只有土地，可能會賣一部分，或以其他方法妥善運用。
對於西九一旦落實賣地，會否在市況低迷時「推冧市」，唐英年形容這種說法「無知」，指西九目前並不急於賣地，最快可能要到2026/27年才會沽售，有信心香港的經濟可跟隨內地穩步發展，到2026/27年，樓市應有一定程度上揚，屆時會按市場情況沽售。
楊潤雄：做法負責任
文化體育及旅遊局長楊潤雄今(1日)在有關《預算案》的記者會上回應指，西九文化區管理局是自負盈虧的機構，形容管理局考慮未來財困的應對方法是「絕對負責任的做法」，當局正研究西九管理局提交的有關物業處理的建議，強調會盡快回應。
他續指，非常欣賞西九管理局從多方面思考應對方案，而不是單一方案，一旦政府對方案有「其他想法」時，可探討更多其他解決辦法。