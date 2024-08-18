楊潤雄：龍鳳胎繼續留港 會與海洋公園商討建館

大熊貓盈盈樂樂上周四順利誕下一對龍鳳胎，成為首對港產大熊貓。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，海洋公園最初為盈盈照超聲波時，並不知道是「龍鳳胎」；他又指，來自四川成都的專家已抵港，為照料熊貓製訂預案，由於盈盈奶水不足，已即時安排從內地運送奶粉到港。

楊潤雄今日(18日)出席電視節目《講清講楚》時表示，海洋公園最初並沒期望，後來一知道盈盈懷孕就立刻向行政長官李家超報告，數天後一對大熊貓寶寶就出世，形容是喜事。他又說，最初照超聲波時，都未知盈盈懷有「龍鳳胎」，但由於兩名來自四川成都的專家已來港數月，相關準備一直充足，因此立即制訂了預案，現時照顧相關的問題，包括盈盈奶水不夠等，都已經解決。

正研究增加熊貓館的數目 注資與否再作商討

對於一對龍鳳胎是否要返回四川，楊潤雄回應指，由於盈盈和樂樂已是香港熊貓，故所生的寶寶會繼續留在香港。他又指，本港在飼養大熊貓方面的設施已符合水平，加上大熊貓寶寶本身較脆弱，要聆聽專家意見，再判斷怎樣做才最好。

除盈盈樂樂外，中央再送贈的一對大熊貓即將抵港，即未來將有6隻大熊貓在港生活。楊潤雄指，正研究再增加熊貓館數目。對於會否再度向園方注資，楊潤雄稱政府會再與園方商討，稱這些都是屬於香港的事。他又指，已與園方商討推出更多熊貓產品，冀吸引遊客。

