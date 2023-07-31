業主涉濫收費用 逾八成劏房戶曾遇違例情況

劏房租務條例實施至逾年半，但濫收費用問題依然持續發生；有調查發現八成以上受訪租客曾遇到違例情況，如業主沒有向租戶提供水電費帳單副本、被收取條例許可以外的雜費等。基層住戶面對業主無理安排，但不敢舉報；另有調查發現，夏日炎炎，有在平台僭建劏房錄得攝氏39.3度，室內氣溫或較室外更高，但租戶慳得就慳未敢長時間開冷氣，寧願到附近商場「避暑」。
根據租務條例，業主需在租期開始後的60日內向差估署提交租賃通知書(AR2)，通知當局有關劏房的租賃情況，以供記錄及監管；供租客查詢租賃通知書(AR3)亦於4月推出，租戶可向當局查詢業主是否有提交AR2。民社服務中心本月訪問205名劏房戶，結果顯示，逾七成租客或業主並不瞭解租管條例；逾八成租客曾遇如業主沒有向租戶提供水電費帳單副本、被收取條例許可以外的雜費等違例情況。當中不足一成受訪者曾舉報業主，但卻未獲跟進。
近六成憂被逼遷或報復不舉報業主
近六成人因擔心被業主逼遷或報復而不舉報。劏房租戶李女士指，去年10月與業主簽訂新租約，從差估署的問卷調查中得悉，業主每月向她收取垃圾費屬濫收行為，經差估署介入後，成功追回兩個月共約數百元的垃圾費。但條例生效至新租約期間的10個月垃圾費，則未能追討。李女士認為租客直接與業主反映問題會引致麻煩，建議當局主動介入。民社服務中心代表劉家熒建議，政府應常規化租價通知書後續問卷調查，了解租戶實際租住情況及跟進業主違法行為，同時應設立保密舉報途徑，避免租戶擔心被業主逼遷或秋後算帳而不作舉報。
葵涌劏房戶室溫達39.3度
另外，葵涌劏房街坊會本月訪問20戶劏房及天台屋居民，包括8戶一般劏房、7戶平台劏房及3戶屬天台屋；發現7月份受訪劏房的室內平均最高溫度達35度，高於天文台期內的全港平均最高氣溫32.9度，有居平台僭建劏房的住戶在大暑前，在室內錄得39.3度。有住戶說，為節省開支，只能到附近商場「涼冷氣」，到晚上才回家。團體倡政府透過關愛基金提供短期酷熱天氣津貼 。