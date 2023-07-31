業主涉濫收費用 逾八成劏房戶曾遇違例情況

劏房租務條例實施至逾年半，但濫收費用問題依然持續發生；有調查發現八成以上受訪租客曾遇到違例情況，如業主沒有向租戶提供水電費帳單副本、被收取條例許可以外的雜費等。基層住戶面對業主無理安排，但不敢舉報；另有調查發現，夏日炎炎，有在平台僭建劏房錄得攝氏39.3度，室內氣溫或較室外更高，但租戶慳得就慳未敢長時間開冷氣，寧願到附近商場「避暑」。

根據租務條例，業主需在租期開始後的60日內向差估署提交租賃通知書(AR2)，通知當局有關劏房的租賃情況，以供記錄及監管；供租客查詢租賃通知書(AR3)亦於4月推出，租戶可向當局查詢業主是否有提交AR2。民社服務中心本月訪問205名劏房戶，結果顯示，逾七成租客或業主並不瞭解租管條例；逾八成租客曾遇如業主沒有向租戶提供水電費帳單副本、被收取條例許可以外的雜費等違例情況。當中不足一成受訪者曾舉報業主，但卻未獲跟進。