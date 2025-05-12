業主違法加租逾一成 社協：須更主動加強執法

為保障劏房租客租金加幅及禁止業主濫收費用，當局推出《業主與租客(綜合)條例》。今年正值《條例》實施3周年，有團體發表研究報告指，劏房租金佔入息比例進一步攀升至48.8%高位，最嚴峻的個案須用近六成收入交租；同時揭示，有劏房戶於進入「次期租賃」遭業主拒簽訂紙本租約或續約時被收取額外費用，團體要求政府加強執法、完善現行法例。
香港社區組織協會與基層劏房居民昨日公布「《2021年業主(綜合)(修訂)條例》實施三周年對劏房戶影響研究報告」，提及整體住戶平均月收入中位數只有8,900元，跌至近5年來低位，租金佔入息比例再攀升至48.8%的高位，較5年前大增近10個百分點。當中以兩人家庭的情況最為嚴峻，須以近六成的收入交租。
調查又發現，三成受訪者在最近一次續約時被加租，金額中位數較去年的200元微增至250元，最高加租金額為500元。當中3.8%人租金加幅達10%以上，超出現行法例的上限，相關業主或已觸犯法例。水電費方面，懷疑濫收電費的情況特別嚴重，每度電的中位數可達1.6元，最高更達每度電2.2元。
社區組織協會副主任施麗珊指，逾45.2%現時沒有租約的受訪者被業主、包租或地產拒絕簽訂租約；業主更表明如須簽訂租約將收取額外費用，甚或加租。至於有簽訂租約的受訪者中，30%人被收取按金以外的額外收費，包括垃圾費、水電錶費用、中介費等，更有業主要求為一紙租約索價1,000元。
施麗珊認為，政府介入刻不容緩，促當局盡快立法規管劏房起始租金，設立恆常檢討機制，每兩年檢討租務管制法例。她又建議延續「租金津貼」並應惠及單身，調高綜援租津，紓緩租金壓力。