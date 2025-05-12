業主違法加租逾一成 社協：須更主動加強執法

為保障劏房租客租金加幅及禁止業主濫收費用，當局推出《業主與租客(綜合)條例》。今年正值《條例》實施3周年，有團體發表研究報告指，劏房租金佔入息比例進一步攀升至48.8%高位，最嚴峻的個案須用近六成收入交租；同時揭示，有劏房戶於進入「次期租賃」遭業主拒簽訂紙本租約或續約時被收取額外費用，團體要求政府加強執法、完善現行法例。

香港社區組織協會與基層劏房居民昨日公布「《2021年業主(綜合)(修訂)條例》實施三周年對劏房戶影響研究報告」，提及整體住戶平均月收入中位數只有8,900元，跌至近5年來低位，租金佔入息比例再攀升至48.8%的高位，較5年前大增近10個百分點。當中以兩人家庭的情況最為嚴峻，須以近六成的收入交租。