業界人士：出生率跌移民潮掀生意陷寒冬 補習社互相合作拓客源

連鎖教育中心翹英教育突然宣布結業。有補習中心創辦人表示，由於移民潮加劇，以及出生率下降，令報考中學文憑試的人數越來越少，補習社的經營愈加困難；此外，疫後復常步伐亦教預期中緩慢，即使復常後有部分學生亦不願回到課室上堂，學生的流失率較高。亦有任職大型補習社的導師表示，近年補習社的營運模式有所改變，幾間補習社會互相合作，一個導師或同時在數間補習社任教。

學生人數下跌行業競爭激烈

學博教育創辦人林栢勤向《am730》表示，由於市場碎片化，競爭越趨激烈，以往街坊補習社越來越難做，因入門門檻低，網上宣傳成本低，只需數千元便可投放大量廣告，甚至大學生一畢業都可以透過經營補習社而創業。他又指，越來越多老牌中小型補習社結業，可能因為不適應市場新常態，例如越來越多學生不再是要求簡單操練，而是要有考試技巧、口訣，甚至老師上堂要好像棟篤笑及演講，才能令學生提起學習興趣，並且要配合社交平台宣傳和學習，線上線下混合模式上堂等。

林栢勤又提到，出生率下降以及移民潮亦令學生客源越來越少。他舉例，其中心的初中英文班，曾於半年內因移民潮流失了20%學生，他表示，移民潮大多是中產或較富裕的人士，加上越來越多家長選擇投考國際考試如IB或IGCSE ，亦令主流教授DSE課程的補習社的客源越趨減少。

疫情過後，本港百業待興。林栢勤表示，復常步伐比預期中緩慢，因疫情後的生意模式有改變，部份學生更願意接受線上課程，甚至在復常後亦不願意回到課室現場上課，但這樣會令導師較難跟進學生進度，亦令學生忠誠度較低，流失率會較高，其中心線上課程的續報率比現場上課學生的續報率低大約30%，導致補習社收入較不穩定。