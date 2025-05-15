業界稱中醫轉介專職醫療可加強協作　冀一年內訂立臨床指引

政府建議修例容許物理治療師與職業治療師在指定情況下，毋須醫生轉介可直接為病人提供服務，又建議容許註冊中醫師在指定情況下，可轉介病人到物理治療、職業治療、放射治療及醫務化驗師。

中文大學中醫學院院長林志秀今早(15日)在港台節目表示，中醫業界對建議反應正面，轉介專職醫療可加強聯繫協作，但對於何謂指定轉介情況需要繼續詳細討論，至於中醫師需具備哪些專業資格亦有待確定。他有信心畢業生有能力為病人作出安排適當跟進，因為容許中醫師轉介可避免誤診。