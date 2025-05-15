業界稱中醫轉介專職醫療可加強協作　冀一年內訂立臨床指引

政府建議修例容許物理治療師與職業治療師在指定情況下，毋須醫生轉介可直接為病人提供服務，又建議容許註冊中醫師在指定情況下，可轉介病人到物理治療、職業治療、放射治療及醫務化驗師。
中文大學中醫學院院長林志秀今早(15日)在港台節目表示，中醫業界對建議反應正面，轉介專職醫療可加強聯繫協作，但對於何謂指定轉介情況需要繼續詳細討論，至於中醫師需具備哪些專業資格亦有待確定。他有信心畢業生有能力為病人作出安排適當跟進，因為容許中醫師轉介可避免誤診。
指定情況下毋須尋求醫生轉介
職業治療師學會會長方少麗在同一節目表示，如要提高準確性，應該將職業治療及其他復康知識，納入中醫持續專業進修課程，建議政府在6至12個月內，牽頭舉行跨專業論壇研討會，亦要訂立臨床指引，協助中醫了解何謂指定轉介情況。她又說，目前容許病人在某些情況下，可向醫管局、衞生署或基層醫療等尋求物理或職業治療，政府修例建議指定情況下，病人毋須再尋求醫生轉介，免卻排隊時間，當發覺病人病情有轉變，可再提醒他們去看專科醫生。
至於修例亦建議新增有限度註冊新途徑，容許合資格非本地培訓專職人員從事某類別工作，方少麗說，業界理解有關建議目的在於紓緩人手壓力，但要確保有關人員的專業水準、言語能力、同時符合香港職業治療管理局註冊規定等。