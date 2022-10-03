業界精英．屢創佳績 「優質中國房地產企業大獎」、「優質物業管理大獎」2022

一眾主禮嘉賓與得獎企業代表大合照。

「優質中國房地產企業大獎」、「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮早前已順利舉行，熱烈恭賀本年度獲選的優質中國房地產企業，以及優質物業管理公司，同為業界樹立典範！

「優質中國房地產企業大獎」今年踏入十五週年。歷屆的成功，讓大獎備受房地產界及投資界高度認可，並成為投資者具參考性的指標。大會三年前加入「優質物業管理大獎」，表揚出色的物業管理，為投資者審視出有投資價值的物業管理公司。

「優質中國房地產企業大獎」、「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮由大獎籌委會主辦；合富輝煌集團全力支持；智力合作夥伴德勤中國;支持單位包括香港股票分析師協會、亞洲公關;支持媒體am730；支持公司股壇紅綠燈有限公司、極馬集團、smartME智能地產平台，以及華坊諮詢評估有限公司。

大會十分榮幸邀得香港特區商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP、財經事務及庫務局副局長陳浩濂,JP、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍，以及香港特別行政區立法會議員謝偉銓,BBS,JP，四位擔任主禮嘉賓；同時感謝專業評審團，為大獎進行評審及頒獎。

頒獎典禮由「優質中國房地產企業」、「優質物業管理」大獎籌委會主席鄭燕華致揭幕辭，主禮嘉賓香港商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP、財經事務及庫務局副局長陳浩濂,JP、立法會議員謝偉銓,BBS,JP，以及智力合作夥伴德勤中國華南區主管合夥人歐振興致辭。

優質中國房地產企業大獎 2022

中國天保集團發展有限公司（01427）China Tianbao Group Development Company Limited

中國海外發展有限公司（00688）China Overseas Land & Investment Limited

華潤置地有限公司（01109）China Resources Land Limited

越秀地產股份有限公司（00123）Yuexiu Property Company Limited

雅居樂集團控股有限公司（03383）Agile Group Holdings Limited

遠洋集團控股有限公司（03377）Sino-Ocean Group Holding Limited

優質物業管理大獎 2022

中海物業集團有限公司 (02669) China Overseas Property Holdings Limited

祈福生活服務控股有限公司（03686）Clifford Modern Living Holdings Limited

保利物業服務股份有限公司（06049）Poly Property Services Company Limited

時代鄰里控股有限公司（09928）Times Neighborhood Holdings Limited