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2022-10-03 16:07:00

業界精英．屢創佳績 「優質中國房地產企業大獎」、「優質物業管理大獎」2022

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一眾主禮嘉賓與得獎企業代表大合照。

「優質中國房地產企業大獎」、「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮早前已順利舉行，熱烈恭賀本年度獲選的優質中國房地產企業，以及優質物業管理公司，同為業界樹立典範！

「優質中國房地產企業大獎」今年踏入十五週年。歷屆的成功，讓大獎備受房地產界及投資界高度認可，並成為投資者具參考性的指標。大會三年前加入「優質物業管理大獎」，表揚出色的物業管理，為投資者審視出有投資價值的物業管理公司。

「優質中國房地產企業大獎」、「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮由大獎籌委會主辦；合富輝煌集團全力支持；智力合作夥伴德勤中國;支持單位包括香港股票分析師協會、亞洲公關;支持媒體am730；支持公司股壇紅綠燈有限公司、極馬集團、smartME智能地產平台，以及華坊諮詢評估有限公司。

大會十分榮幸邀得香港特區商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP、財經事務及庫務局副局長陳浩濂,JP、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍，以及香港特別行政區立法會議員謝偉銓,BBS,JP，四位擔任主禮嘉賓；同時感謝專業評審團，為大獎進行評審及頒獎。

頒獎典禮由「優質中國房地產企業」、「優質物業管理」大獎籌委會主席鄭燕華致揭幕辭，主禮嘉賓香港商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP、財經事務及庫務局副局長陳浩濂,JP、立法會議員謝偉銓,BBS,JP，以及智力合作夥伴德勤中國華南區主管合夥人歐振興致辭。

優質中國房地產企業大獎 2022

中國天保集團發展有限公司（01427）China Tianbao Group Development Company Limited
中國海外發展有限公司（00688）China Overseas Land & Investment Limited
華潤置地有限公司（01109）China Resources Land Limited
越秀地產股份有限公司（00123）Yuexiu Property Company Limited
雅居樂集團控股有限公司（03383）Agile Group Holdings Limited
遠洋集團控股有限公司（03377）Sino-Ocean Group Holding Limited

優質物業管理大獎 2022

中海物業集團有限公司 (02669) China Overseas Property Holdings Limited
祈福生活服務控股有限公司（03686）Clifford Modern Living Holdings Limited
保利物業服務股份有限公司（06049）Poly Property Services Company Limited
時代鄰里控股有限公司（09928）Times Neighborhood Holdings Limited

 

 

(右起)「優質中國房地産企業」、「優質物業管理」大獎籌委會主席鄭燕華、 中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍、香港特區財經事務及庫務局副局長陳浩濂,JP、 商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP、立法會議員謝偉銓,BBS,JP、 大獎籌委會榮譽顧問淩以徽。

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