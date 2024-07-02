業界認為訪港內地旅客免稅額不足　李家超：要利用好每個惠港措施的機遇

訪港內地旅客免稅額昨日起提升至15,0000元，有業界認為額度不足，行政長官李家超指此惠港措施是得來不易，經過不同單位的多方面努力。他認為要利用好每個惠港措施帶來的機遇，會不停檢視並與中央商討支持香港發展的措施。

呼籲港人利用好惠港措施的機遇

李家超出席行政會議前見記者，指提升免稅額，為旅客在購物方面帶來更大的自由度，更可體會不同的購物經驗。他強調每一個香港人，都要努力用好惠港措施帶來的機遇，促進不同行業有更多生意，業界需把握機會，創造最大的經濟效益。他呼籲業界發揮創新求變精神，提升服務水平。他指多項惠港措施帶來龐大的協同放應，鼓勵雙向人民流動，吸引資金、人才及企業來港，有利整體經濟發展。