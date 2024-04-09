極地科考破冰船雪龍2號訪港5日 李家超盼青年把握交流機會

國家第一艘自主建造極地科考破冰船「雪龍2」號及中國第40次南極考察隊，昨起訪港5日；「雪龍2」號訪港期間，會開放予已預約的公眾參觀，明晚(10日)則有無人機表演，而船上科研人員亦將與本港學者、學生交流。行政長官李家超表示，「雪龍2」號訪港，意義非凡，期望香港青年把握機會與國家頂尖科學家交流。國家自然資源部副部長孫書賢希望今次活動可激發香港青年對探索極地的興趣和熱情。 「雪龍2」號完成歷時5個多月的中國第40次南極考察任務，回航返國以香港首個航站；昨早約9時30分，由鯉魚門駛入維港，約於10時20分在維港巡遊。不少市民知悉「雪龍2」號來港昨早亦在尖沙咀碼頭迎接，有人表示看國家強大，感到很驕傲，中國第40次南極考察隊在甲板向市民揮手。

「雪龍2」號應香港綠色未來基金及香港極地研究中心邀請訪港，訪港期間停泊在尖沙咀海運碼頭，活動籌備委員會聯同多個政府部門舉行海陸空歡迎儀式，行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄、國家自然資源部副部長、國家海洋局長孫書賢等出席歡迎禮。 李家超稱，「雪龍2」號凱旋返航，為廣大香港市民展示極地考察的工作和科研成果，期望活動提高市民對國家科研成就的自豪感，鼓勵青年以考察隊為榜樣，投身創科行列；亦藉此加深市民對極地和氣侯變化問題關注。

孫書賢表示，希望未來有更多來自香港的科學家、市民和企業支持並參與祖國的南極極地考察事業，為極地事業高質量發展提供源源不斷的動力

上船參觀飽覽頂尖科研成果 「雪龍2」號是國家第四代，亦是第一艘自主建造的極地科考破冰船，長122.5米，排水量近1.4萬噸，擁有世界首創的採用船艏、船艉雙向破冰技術，能連續破1.5米冰及0.2米積雪。「雪龍2」號昨率先開放予傳媒參與，船隻配有深水和中淺水多波束系統、深海淺地層剖面儀、生物儲量評估回聲積分儀系統、水下全方位聲納、超短基線、萬米測深儀等聲學設備，可作海底精細化測量和漁業資源探測需求。

駕駛艙有不同航行控制組件，電子導航系統；船上亦備用直升機，協助運送物資、考察人員通勤、空中救援、吊掛飛行等，設有10個座位，最多接載8名乘客。「雪龍2」號備有「月池系統」，系統貫穿各層甲板，將海水採樣瓶直接吊入海底，抽取海底樣本後，送到車間作研究。 就讀九龍塘學校中五的施和林同學昨隨學校率先參觀，施同學認為中國科技發展發達，在極地採取大量樣本並不易，希望有機會見識到更多國家先進科技。林同學認為破冰船有不同設施，就如一間酒店，希望藉個人分享，讓同學了解國家的科技發展。