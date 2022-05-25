極大危害｜公屋設實驗室疑涉製爆炸品 警東頭邨拘一家三口

公屋變爆炸品實驗室！警方指，留意到過去近一年有人在社交媒體上發表如何襲警務人員、找某法官算帳，詢問對方住處等言論，更聲稱曾自製炸藥，經深入調查，周一採取行動，在黃大仙一公屋單位，拘捕一家三口，涉嫌製造爆炸品及煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害罪。又在單位及其租用的迷你倉搜獲大批懷疑可製作TATP(三過氧化三丙酮)及HMTD(六亞甲基三過氧化二胺)等爆炸品原材料。警方強力譴責涉案人士不法行為，對自己、家人及鄰里均造成極大危害。案件仍在調查，不排除有更多被捕。

調查兩家人是否涉事

被捕包括2男1女，分別是31歲報稱電腦技工的姓張男子、其兩名逾六旬家人，3人同住東頭邨貴東樓一公屋單位。網罪科經深入調查後，鎖定該名31歲本地男子並於周一採取行動，3人在單位內一同被捕，警方正調查其餘2人有否牽涉刑事成分。

網絡安全及科技罪案調查科去年7月至今年4月，發現有激進分子在社交媒體的通訊平台，以司法人員及警務人員為目標，發布一些鼓吹暴力及煽惑他人，恐嚇或騷擾司法人員及警務人員的訊息，當中有人曾自稱使用日常用品，研製炸藥，以及煽惑他人襲擊警察總部。

警方周一在涉案31歲目標男子住所一個房間內，搜出大批疑用作製造爆炸品的工具及原材料，懷疑現場是製造爆炸品的小型化學實驗室。隨即要求爆炸品處理課人員及政府化驗所人員到場處理。

警方有組織罪案及三合會調查科警司陳滙能表示，警方在公屋發現的小型化學實驗室，有大量不同裝置包括量杯、大量電線、電路板、計時器、自製加熱裝置和加壓裝置，並發現約20公斤化學原材料，包括氯酸鉀、硝酸鈣和硫酸鈉，一些類似鏹水及通渠水化學物。

疑土製TATP HMTD

警方隨後到被捕人在新蒲崗租用的迷你倉搜查，再發現大約10至15公斤不同種類化學物，有機會用作製造炸藥。爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，調查發現的大量化學物，經過初步分析化學物質，相信有人擬製作包括土製TATP(三過氧化三丙酮)、HMTD(六亞甲基三過氧化二胺)等爆炸物，並指該等爆炸物非常危險，即使非常小的劑量都導致大爆炸，他稱TATP及HMTD常被世界各地的恐怖分子使用，具極大殺傷力，可致嚴重傷亡。

被問及爆炸品與臨近七一回歸紀念日是否有關，陳匯能指，初步調查未發現被捕人將會在哪一個等定日子使用爆炸品，現階段警方亦需要進行詳細化學分析及驗證，以確定涉案爆炸品是否已經完成還是仍屬製作階段。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信則指出，調查發現，該名31歲被捕人涉於1月及4月，在一公開群組留言希望警察死清光、要攻擊警察總部等；另外亦於去年7及8月在一群組留言，表示要找一些法官算賬，包括問及某一名法官住址等；更曾在社交通訊平台聲稱自己研發爆炸品。