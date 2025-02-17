極端天氣樓宇老化夾擊　機構倡政、商、民合作抗災害損失

氣候變化和愈趨頻密和加劇的極端天氣成為全球共同面臨的挑戰。百家塔政策研究中心（Pagoda Institute）今日(17日)發表「香港應對極端天氣情況之挑戰與展望」研究報告時指出，本港樓宇城市老化問題日益嚴重；而在自然災害影響下，社區老化問題所帶來的潛在風險會更易浮現。中心建議，政府、企業、民間和資本市場應加強合作，提升香港的城市韌性，以強化香港城市的可持續發展。

極端天氣將無可避免

香港作為高度發展的沿海城市，由暴雨所造成的水浸是最為常見且影響最大的災害。中心引述一項本地大學團隊關於極端天氣與建築環境的研究指出，據氣候模型推算，本港於2040-2049年的最高一小時雨量可達230毫米，即黑雨紀錄會相比2023年增加逾四成，相信香港極端降雨將日趨嚴峻，而雷擊相關意外亦不容⼩覷，有研究指出，地球氣溫平均每升高攝氏一度，雷擊將增加12%。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武指，隨著極端降雨將更強烈和更頻繁，本港出現山泥傾瀉、嚴重水浸的機會亦會大增；對氣候的預測也或會比以前更困難：「極端天氣已成為無法迴避的現實，可以預期，其嚴重程度將持續加劇。社會各界應提高防災意識，及早規劃，作出超前部署，力求將不可抗力的災害損失降至最低。」另一方面，本地樓宇老化問題日益嚴重，據發展局數據，截至2022年本港私人樓宇便有約27.1%樓齡達70年或以上。中心共同創辦人及政策研究總監陳偉信指，老舊樓宇容易出現外牆、窗框等裂縫甚至剝落；大廈總掣損壞、電力裝置水浸等問題，安全尤為堪憂。