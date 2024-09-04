極端天氣致災害常態化　港人防災求生意識待提升 (有片)

全球因氣候暖化而受極端天氣影響，酷熱、暴雨次數漸頻，本港去年9月更遇上世紀暴雨，多區出現嚴重水浸及山泥傾瀉，反映本港不能獨善其身，忽視極端天氣帶來的影響。有防災專家指出，港人的防災及求生意識，比鄰近的亞洲地區為弱，當遇上災害難以應付，故需加強公眾教育提升港人的意識。 記者：簡淑敏 本港去年9月，遇上破紀錄的暴雨，更被稱為500年一遇的雨量；多處地區水浸，鬧市水深及腰，山泥傾瀉堵塞交通，令部分地區成為孤島，令居民生活大受影響。香港求生及防災協會副主席張清風表示，因全球暖化，氣候變遷令極端天氣愈來愈嚴重，不論是颱風或水浸，500年一遇或1,000年一遇的情況，將會愈來愈頻密，這稱為「災害常態化」。

鄰近地區防災措施較完善 香港最大機會遇到的災害，是風、火、水、電，即颱風、火災、暴雨水浸或其引發的山泥傾瀉，以及停電。張清風稱，以亞洲來說，日本當地因有地震及海嘯，故他們從小便在學校教導當遇到災害時如何防備，甚至如何與大自然共存；而台灣亦於14、15年推出防災士訓練，加強社區受災韌性及復原能力；即使一河之隔的深圳，亦已設立了深圳應急管理局，但本港暫時尚未有類似措施。 張清風解釋，一套災害管理理論分為4部分，減災、整備、應變及復原，減災與整備即使事前的風險評估，多訓練及準備物資等，統稱為防災。而災害發生後的第一應變及持續時間，便是應變以及復原階段。他又稱，事前物資會建議一個「走佬袋」，因為無論是火災、停電時，需要移師庇護中心，「有個『走佬袋』一拎起就走」，一般「走佬袋」應包括急救包、水、食物、防水筆及記事簿、電筒、毛巾、哨子等，當中哨子與電筒是優先必需品。若不幸遇到災害或迷路時，而身上又有哨子，便可吹出「三長三短三長」即SOS的求救訊號。

港人遇災防護存誤解 不少人在颱風來襲前，會在玻璃窗上貼皺紋膠紙，但張清風指，已有不少專家指出，玻璃窗上貼膠紙是浪費時間及金錢，不如花時間做好其他準備功夫，例如執拾「走佬袋」，因萬一玻璃爆裂後，室內環境已未必適合居住，故走佬袋便可即時撤離至安全位置；他續稱，要防止玻璃窗碎裂，應該早於安裝窗戶或風季未來之前，便要加裝防爆膜，及早預防。至於在外遊遇上地震時，很多人誤信網傳要找一個「地震黃金三角」防護，即傢俱與傢俱塌下來時，中間形成的一個三角形，更指黃金三角面積愈大 ，生存機會愈高，但張清風解釋，當地震發生時，傢俱會水平橫移，令「黃金三角」會喪失保護作用，故遇事時躲在枱底最為安全。 建立社區互助自救功能 香港的教科書會講解地震及海嘯的形成過程，但沒有提供面對這些災害的應對方法，或事後復原要注意的事項。因此香港求生及防災協會近年積極在社區推廣防災意識，舉辦不同講座，甚至招募防災士，希望透過訓練，在民間建立一個互助功能，當有災害發生時，社區會懂得如可自救或鄰舍互助。 港人喜歡外遊，當中日本台灣更是旅遊熱點，故張清風提醒，未雨綢繆非常重要，在出發前應該先了解身處的地方，可能會面對何種災害，並制定一個緊急應變計劃，了解下榻地方附近有否救援機構 ；至於自駕遊人士，則要留意中途休息站、油站、便利店能補給的地點；搜集有關資料後，便應將資料紀錄在紙本地圖上，以防萬一。