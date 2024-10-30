極端天氣｜近5年60宗攀山拯救個案出動649人 保安局不考慮救援徵費

每逢颱風襲港，都會有市民特地到海邊「追風」，甚至在極端天氣下進行登山及衝浪等戶外活動。

保安局表示，2020年至2024年9月30日期間，在黃色、紅色或黑色暴雨警告，或三號或以上熱帶氣旋警告生效時，消防處、警務處及飛行服務隊曾派員處理由露營或行山等而引致的攀山拯救有60宗，共出動649名人員，其中今年截至9月30日已有21宗，過去5年間位列第二，並出動146人。

未有造成救援人員傷亡

由游泳或滑浪等而引致的遇溺事故共24宗，共出動509名人員，其中2023年遇溺事故高達16宗，出動334名人員。不過，當局表示相關事故未有造成救援人員傷亡。