構建南大嶼生態康樂走廊 甯漢豪︰不代表要大興土木

甯漢豪昨在大澳端午「龍舟遊涌」活動時指，政府近年推展許多發展計劃，包括新界北部都會區，聽到市民聲音希望進行新發展時不要忽略舊傳統。她說，龍舟遊涌正是一個好例子，提示我們絕不能貪新忘舊，而是要更加重視和珍惜。

政府正構建「南大嶼生態康樂走廊」，提升南大嶼海岸一帶的生態康樂潛力，諮詢公眾。發展局長甯漢豪形容，發展並非代表要大興土木，而是要善用土地，並期望透過土地規劃、公私營合作和良好管理，為本地市民及遊客發掘更多新體驗和旅遊景點。

發掘更多新體驗新景點

甯漢豪續指，政府早前提出在南大嶼的貝澳、長沙、水口及石壁一帶，善用其優美環境、生物多樣性及傳統鄉郊背景發展生態及文化旅遊，這並非大興土木而是善用土地，透過土地規劃、公私營合作及良好管理為香港發掘更多新體驗、新景點。同樣的理念亦適用於政府為北部都會區尖鼻咀、流浮山至白泥一帶以及前南丫島石礦場等提出的規劃方向 。

甯漢豪表示，看到大澳經過多年都能保持其特色，給予政府很大鼓舞，透過政府、民間和企業合作可將優美的天然資源和豐盛傳統文化發揚光大。