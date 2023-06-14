樂建居｜公屋聯會：紓房委會建屋壓力 地建會：值得嘗試

私人參建居屋計劃始於1977年，邀請私人發展商參與，補居屋計劃的不足。而私人參建居屋屋苑的全部業權由發展商，而非房委會擁有。惟因1997年金融風暴，樓價大跌，政府於2002年推出救市方案，包括停售居屋、叫停私人參建居屋計劃等，俗稱「孫九招」。

現屆政府表明解決「住」的問題，行政長官李家超去年在施政報告宣布重推私人參建居屋。

公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣支持今次計劃，相信可調動及發揮私人建屋力量和優勢，紓緩房委會建屋的壓力。他認為，政府不再為項目「包底」，可鼓勵發展商在設計及用料上加入更多心思，如提供基本裝修和加入會所設施等，增加「樂建居」吸引力。而當局為單位面積「封底」，亦回應市民改善居住環境的期望。

同樣歡迎計劃的民建聯則提到，「樂建居」售價已預設為市價六五折，似乎沒有資助房屋定價的「75%的單位為可負擔」的要求，擔心或偏離居屋買家的負擔能力。他們同時憂慮「樂建居」單位如不獲房委會「按揭保證」，或影響買家申請按揭的能力、年期及利率；又認為當局需考慮商業設施的發展和管理模式，是否配合項目居民的生活需求。

地產及建造界立法會議員、香港地產建設商會秘書長龍漢標則指，雖然今次為先導計劃，但值得嘗試，相信發展商對計劃有興趣，惟會根據自身情況，計算計劃是否可行，在六五折下利潤又有多少。