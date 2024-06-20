樂悠咭申請｜8間臨時申請服務中心 6.24至8.31運作（附地點時間）

政府宣布為便利60歲或以上香港居民申請「樂悠咭」以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃），港島、九龍及新界共八間「樂悠咭」臨時申請服務中心將由下星期一（6月24日）起運作。 由8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」以享用二元優惠計劃，現有不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用二元優惠計劃，無須申請「樂悠咭」。

為協助有需要人士盡快遞交申請或補交申請資料，八達通卡有限公司將從6月24日起至8月31日設立8間「樂悠咭」臨時申請服務中心：

堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）；

禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）；

黃大仙社區中心2樓210室（九龍黃大仙正德街104號）；

旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）；

大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）；

北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）；

葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）；及

朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）。

中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。市民如需協助申請「樂悠咭」，可於辦公時間內到訪服務中心。