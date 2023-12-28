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2023-12-28 12:32:38

樂悠咭｜60歲或以上人士2元乘車　明年8.25起須用樂悠咭 長者八達通同日起不享優惠

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2元乘車優惠｜60歲或以上人士 明年8.25起須用樂悠咭　

2元乘車優惠｜60歲或以上人士 明年8.25起須用樂悠咭　

針對濫用2元乘車優惠問題，政府今日(28日)宣布，所有60歲或以上香港居民由明年8月25日起，必須使用「樂悠咭」才可享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）。現有不記名長者八達通及一般個人八達通由當日起將不再適用於2元優惠計劃。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用2元優惠而無須換咭。

長者八達通同日起不享優惠

當局呼籲合資格人士盡快申請「樂悠咭」，仍未申請的合資格受惠人士可以郵寄方式或透過「八達通App」向八達通卡有限公司申請，八達通公司一般會在收妥申請文件後4星期內寄出「樂悠咭」。政府會加強宣傳，提醒合資格人士盡快申請「樂悠咭」，並善用地區和服務網絡，便利和協助合資格殘疾人士和長者申請。

網上申請樂悠咭方法

市民可於樂悠咭網頁觀看申請步驟的示範短片及了解紙本申請表（附有免郵費回郵信封）的派發地點。

106間受社會福利署資助的殘疾人士社區支援服務單位均會派發「樂悠咭」宣傳單張及申請表、處理相關查詢及協助中心會員／殘疾人士申請。社署亦會邀請接受社署資助計劃下的「殘疾人士／病人自助組織」從不同途徑接觸其60歲或以上會員，鼓勵及協助他們申請「樂悠咭」。此外，社署資助的210多間長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心會繼續派發「樂悠咭」的紙本申請表，而99間長者日間護理中心／單位、92支家居照顧服務隊和各安老院亦會協助有需要的服務使用者申請。

▼網上申請樂悠咭方法及步驟▼

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至今已收到約125萬份樂悠咭申請

政府自去年2月27日起將2元優惠計劃的合資格年齡由65歲下調至60歲，同時規定60至64歲香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用優惠。「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，作為享用2元優惠的資格證明。其後，政府由去年6月1日起分階段接受65歲或以上（即1956年或以前出生）的香港居民申請「樂悠咭」，至今已收到約125萬份申請。

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