樂施會去年資料外洩事故　私隱公署裁定違例已指示糾正

樂施會去年7月發生資料外泄，超過330GB的數據被竊取，約55萬人受影響，包括捐款者、義工、僱員、求職者。等私隱專員公署今日(23日)公布有關事故的調查結果，認為樂施會過時的防火牆存在嚴重漏洞、未有啟用多重認證、沒有對伺服器進行保安修補、過長地保存個人資料等，均是導致事故的主因，裁定違反《私隱條例》，並已向樂施會送達執行通知，指示採取措施糾正。

鍾麗玲認為樂施會是具規模機構，事發前未有採取足夠措施保障系統安全，亦未有適時銷毀超過保存期限的個人資料，導致事件的發生令人遺憾。