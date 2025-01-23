樂施會去年資料外洩事故　私隱公署裁定違例已指示糾正

樂施會去年7月發生資料外泄，超過330GB的數據被竊取，約55萬人受影響，包括捐款者、義工、僱員、求職者。等私隱專員公署今日(23日)公布有關事故的調查結果，認為樂施會過時的防火牆存在嚴重漏洞、未有啟用多重認證、沒有對伺服器進行保安修補、過長地保存個人資料等，均是導致事故的主因，裁定違反《私隱條例》，並已向樂施會送達執行通知，指示採取措施糾正。
鍾麗玲認為樂施會是具規模機構，事發前未有採取足夠措施保障系統安全，亦未有適時銷毀超過保存期限的個人資料，導致事件的發生令人遺憾。
私隱專員公署發表2024年工作報告
私隱專員公署亦發表2024年工作報告，去年接獲18,125宗公眾查詢個案，較前年增加14%，平均每月接獲1,500宗查詢；接獲203宗資料外洩事故，較前年增加近3成，當中67宗來自公營機構、136宗來自私營機構。外洩事故涉及黑客入侵、系統錯誤設定等，當中黑客入侵導致資料外洩的事故有61宗，與前年相若。
另外，去年共處理442宗「起底」個案，較前年的756宗大減超過4成，原因主要為金錢、家人及感情糾紛等。公署共向20個網上平台發出194個停止披露通知，涉及約5,300個「起底」訊息，遵從率超過96%，亦就118宗個案展開刑事調查，將40宗轉介警方跟進，共拘捕20人。投訴方面，公署在去年接獲逾3,400宗個案，較前年下跌約4%，當中約9成涉及私營機構或個別人士，亦接獲1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較前年的800宗增加46%。