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2023-10-15 12:28:46

樂施會向聯合國交報告倡氣候公義　指氣候變化致貧窮惡化

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曾迦慧指出，氣候變化引起氣候公義問題，呼籲各國要履行承諾，減少排放，並提供資源協助脆弱地區應對氣候變化。(樂施會提供)

曾迦慧指出，氣候變化引起氣候公義問題，呼籲各國要履行承諾，減少排放，並提供資源協助脆弱地區應對氣候變化。(樂施會提供)

早前本港一場特大黑雨，反映氣候變化問題日益嚴竣。今年聯合國氣候峰會(COP28)將於下月底在杜拜舉行，峰會前夕，香港樂施會發佈《亞洲氣候變化適應行動—城鄉社區案例集》，將包括香港在內的8個不同社區，因應氣候變化問題而作出的適應措施，總結為具參考價值的經驗，準備交予峰會的相關會議作討論。該會期望案例集能為國際社會提供更多氣候適應的經驗，改善氣候公義。

倡迷你倉免費供劏房戶暫存物品

其中香港的案例包括劏房戶，他們居住在狹小的環境，夏天因省錢而不隨便開冷氣，焗在不通風及酷熱的環境。樂施會倡議政府應研究開設更多共享空間，該會同時亦與迷你倉合作，讓劏房戶免費將家用物品暫存，騰出他們的居住空間，改善環境及健康。

香港以外的另一個例子為尼泊爾Baitaidi山區，當地近年的暴雨較以前頻繁，強度愈來愈高，增加了山泥傾瀉的風險，而不穩定的降雨和高溫天氣亦影響農作物收成。樂施會與當地專家合作，研發適合當地使用的山泥傾瀉預警手機應用程式，並積極推廣，讓居民能及早知道高山泥傾瀉風險的地點，藉以避開危機，減少人命傷亡。

尼泊爾山區近年暴雨強度愈來愈高，山泥傾瀉導致更多傷亡，樂施會與當地專家研發山泥傾瀉預警程式，讓居民及早知道高山泥傾瀉風險。(樂施會提供) 攝影師秋筆過去一年走訪亞洲多個地區，深入了解各地面對氣候變化的處境，她的作品正於將軍澳廣場展出至10月17日。(樂施會提供) 樂施會正於將軍澳廣場舉辦氣候變化攝影展，展出包括香港在內亞洲多個地區面對氣候變化的情況，以及應付方案。(樂施會提供) 樂施會正於將軍澳廣場舉辦氣候變化攝影展，展出包括香港在內亞洲多個地區面對氣候變化的情況，以及應付方案。(樂施會提供) 案例集包括香港劏房戶的研究經驗，樂施會與迷你倉合作，讓劏房戶免費將家用物品暫存，騰出他們的居住空間。(樂施會提供)
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案例集將交各國代表商討

樂施會總裁曾迦慧形容，氣候變化引起氣候公義問題，「我們經常提出的一個觀點，就是在溫室氣體排放量方面，責任最少的社區和群體，卻在氣候變化造成的影響方面，承受了最大的影響，付出巨大的代價。」她呼籲各國要履行承諾，減少排放，並提供資源協助脆弱地區應對氣候變化。案例集將交予聯合國氣候峰會相關的會議，向各國代表分享及商討。

除發布案例集外，樂施會正於將軍澳廣場舉辦名為《知天知地：樂施會氣候變化攝影展》，展出於上述地區拍攝的作品，讓公眾對亞洲區內不同社區，面對氣候變化問題及如何適應氣候有更多了解。

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