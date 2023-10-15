樂施會向聯合國交報告倡氣候公義　指氣候變化致貧窮惡化

早前本港一場特大黑雨，反映氣候變化問題日益嚴竣。今年聯合國氣候峰會(COP28)將於下月底在杜拜舉行，峰會前夕，香港樂施會發佈《亞洲氣候變化適應行動—城鄉社區案例集》，將包括香港在內的8個不同社區，因應氣候變化問題而作出的適應措施，總結為具參考價值的經驗，準備交予峰會的相關會議作討論。該會期望案例集能為國際社會提供更多氣候適應的經驗，改善氣候公義。

倡迷你倉免費供劏房戶暫存物品

其中香港的案例包括劏房戶，他們居住在狹小的環境，夏天因省錢而不隨便開冷氣，焗在不通風及酷熱的環境。樂施會倡議政府應研究開設更多共享空間，該會同時亦與迷你倉合作，讓劏房戶免費將家用物品暫存，騰出他們的居住空間，改善環境及健康。

香港以外的另一個例子為尼泊爾Baitaidi山區，當地近年的暴雨較以前頻繁，強度愈來愈高，增加了山泥傾瀉的風險，而不穩定的降雨和高溫天氣亦影響農作物收成。樂施會與當地專家合作，研發適合當地使用的山泥傾瀉預警手機應用程式，並積極推廣，讓居民能及早知道高山泥傾瀉風險的地點，藉以避開危機，減少人命傷亡。