樂施會調查香港首季貧窮率20%　貧富差距擴至57.7倍

樂施會發表《香港貧窮狀況報告2023：疫後復常下的兩極化復原》，發現今年首季香港整體貧窮率達20%，逾136萬人處於貧窮狀態。比較最貧窮及最富裕的10%住戶月入中位數，貧富差距由2019年的34.3倍大幅擴大至今年首季的57.7倍。樂施會指，反映即使疫情過去、社會復常，低收入和高收入家庭的經濟復原進展呈兩極化，高收入家庭較能受惠於經濟復甦，而低收入家庭不單未能受惠，更要面臨新挑戰。

今年首季，最貧窮的10%住戶家庭月入中位數只得2,300元，較疫情前大跌34%。相反，最富裕的10%住戶家庭月入中位數達132,600元，較2019年上升逾10%。而整體家庭月入中位數為29,500元，較疫情前微升1.7%，即是500元。在職貧窮問題在疫後仍然存在，今年首季有近21萬人，佔就業人口中的6.4%，即使有工作都依然貧窮。近60%在職貧窮人士均有全職工作，按行業分析，在職貧窮比例最高的為「零售、住宿和餐飲服務」，每10人就有1人是在職貧窮。