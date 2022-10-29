樂施毅行者2022｜明年2月24日起一連3日復辦 獲批600隊

疫情下停辦的樂施毅行者，闊別3年終於獲批舉行。樂施會表示將於2月24日起，一連3日舉行。

樂施會表示，今年10月再次向當局呈交最新實體活動建議書，終於在昨天 ( 28日 ) 得到了當局書面批准舉辦實體活動。「樂施毅行者2022」實體活動獲批於2023年2月24至26日舉行，獲批隊伍數目為600隊。

樂施會對於今次獲批毅行者感到非常鼓舞，毅行者能夠成功舉辦對於樂施會扶貧工作極為重要。「樂施毅行者」籌得的款項將會繼續用於本港及全球貧窮人提供緊急救援，以致改善他們的生計。

「樂施毅行者2022」活動主題是「毅行‧從山出發：世界天天轉‧仍未怕路遠」，已報名的隊伍將於一周內收到大會電郵通知，確認大會已收到報名並會再核實參加資格。若申請隊伍數量比政府批准數量為多，「樂施毅行者2021 - VIRTUALLY TOGETHER」籌款達港幣20,000元的隊伍將優先獲派名額，剩餘的再以抽籤形式分配，11月底公布抽籤結果，請把握機會，在11月11日前到「樂施毅行者」活動網站報名: https://bit.ly/3M6n4dj

為確保公眾安全，活動須符合在政府限聚令下舉辦大型體育活動之要求，樂施會必須遵守參與隊伍不多於600隊，即2400名毅行者（因此大會不建議安排支援隊伍 ），大會將相應增加檢查站的食物及飲品的供應，詳情稍後公布。所有參與活動人士必須於活動14日前持有疫苗通行證「藍碼」，並須提供活動開始前48小時內有效的核酸檢測陰性及活動當日的快測陰性結果證明，活動期間亦須遵守其他相關防疫措施。