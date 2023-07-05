樂聚維港嘉年華｜旅發局本周六灣仔海濱舉行　免費睇25組本地海外隊伍表演

旅發局於周六（8日）起，一連五個周六、日晚上，假灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，屆時將有共25組本地及海外隊伍表演，薈萃各地流行文化、音樂及街頭藝術等節目，為市民旅客帶來維港新體驗。
樂聚維港嘉年華｜嘉年華設持票及非持票入場
旅發局指，嘉年華分為「持票」及「非持票」入場，其中「持票」為「維港水上音樂會」，將上演20水上音樂演出，分享遼闊音樂體驗以及推介新生代音樂風格，逾 40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場。音樂會沒有劃位及不設座位，門票於6月27日及7月17日分兩輪於旅發局電子平台免費發放，數量有限，領完即止。
「非持票」入場則設街頭表演，共25組本地及海外的表演隊伍輪流於灣仔海濱長廊演出，並與觀眾互動；亦有極限運動表演、「幻彩詠香江」增設水上煙火特效及盛夏飲品小食等項目。
樂聚維港嘉年華｜活動詳情：
樂聚維港嘉年華｜同場加映：維港水上音樂會詳情：
樂聚維港嘉年華｜常見問題
怎樣前往樂聚維港嘉年華？
港鐵會展站 A3 出口，經天橋步行約 5 分鐘；香港會議展覽中心步行約 10 分鐘。請 跟隨現場示進場；「樂聚維港嘉年華」會場不設停車泊位，入場人士請使用公共交通。詳情按此
樂聚維港嘉年華現場會實施人流管制嗎？
會視乎入場人數，考慮實施人潮管制措施，包括只開放部分出入口；附近交通可能受影響。請留意現場及網站的最新資訊。詳情按此
樂聚維港嘉年華現場是否需要持票進場？
「樂聚維港嘉年華」節目豐富，其中「維港水上音樂會」是唯一需要持票入場的節目，其他節目，包括街頭表演、極限運動表演、「幻彩詠香港」水上煙火版及盛夏飲品小食無需持票，市民旅客只要於活動舉行期間，到灣仔海濱一帶，隨時可走入不同表演區。詳情按此