樂聚維港嘉年華｜旅發局本周六灣仔海濱舉行　免費睇25組本地海外隊伍表演

旅發局於周六（8日）起，一連五個周六、日晚上，假灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，屆時將有共25組本地及海外隊伍表演，薈萃各地流行文化、音樂及街頭藝術等節目，為市民旅客帶來維港新體驗。

樂聚維港嘉年華｜嘉年華設持票及非持票入場

旅發局指，嘉年華分為「持票」及「非持票」入場，其中「持票」為「維港水上音樂會」，將上演20水上音樂演出，分享遼闊音樂體驗以及推介新生代音樂風格，逾 40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場。音樂會沒有劃位及不設座位，門票於6月27日及7月17日分兩輪於旅發局電子平台免費發放，數量有限，領完即止。

「非持票」入場則設街頭表演，共25組本地及海外的表演隊伍輪流於灣仔海濱長廊演出，並與觀眾互動；亦有極限運動表演、「幻彩詠香江」增設水上煙火特效及盛夏飲品小食等項目。