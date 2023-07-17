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2023-07-17 15:14:25

樂聚維港嘉年華｜旅發局維港水上音樂會 仍有小量門票

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樂聚維港嘉年華｜旅發局維港水上音樂會 仍有小量門票

樂聚維港嘉年華｜旅發局維港水上音樂會 仍有小量門票。（資料圖片）

旅發局舉辦「開心香港」樂聚維港嘉年華，活動即將踏入第二周，屆時將有X-game極限運動表演及維港水上音樂會維港水上音樂會的門票於今日（17日）早上10時於旅發局電子平台免費發放，門票數量有限，領完即止。目前仍剩餘小量門票。

今周迎來「音樂新世代」

旅發局指，今周迎來「音樂新世代」。由走上街頭 Busking的吳林峰、在日本學成歸來的 R&B 歌手 Gordon Flanders、俘虜內地 10 億網民的「OST 女王」崔子格以及馬來西亞「電音公主」蔡恩雨等新生代音樂人，以不同類型音樂風格，與大眾開音樂派對

（旅發局網頁截圖）

早前成功領維港水上音樂會門票可再次領取

有興趣的市民，即日起可於DiscoverHongKong網站登記帳戶，即日早上10時起開始以先到先得方式領取門票，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票（每場一套兩張門票）。早前成功領取門票欣賞過首8場演出的用戶，亦可再次領取門票，隨時有機會享受獨一無二的夏日音樂盛宴。

旅發局網頁

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/harbour-chill-carnival/music-shows/ticket.html

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