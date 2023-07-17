樂聚維港嘉年華｜旅發局維港水上音樂會 仍有小量門票。（資料圖片）

旅發局舉辦「開心香港」樂聚維港嘉年華，活動即將踏入第二周，屆時將有X-game極限運動表演及維港水上音樂會。維港水上音樂會的門票於今日（17日）早上10時於旅發局電子平台免費發放，門票數量有限，領完即止。目前仍剩餘小量門票。

今周迎來「音樂新世代」

旅發局指，今周迎來「音樂新世代」。由走上街頭 Busking的吳林峰、在日本學成歸來的 R&B 歌手 Gordon Flanders、俘虜內地 10 億網民的「OST 女王」崔子格以及馬來西亞「電音公主」蔡恩雨等新生代音樂人，以不同類型音樂風格，與大眾開音樂派對。