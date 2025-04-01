樂行的士200車試運 程式預約須提前1小時

政府早前批出5支的士車隊，其中一間營辦商「樂行的士」昨晚起以傳統市區的士形式試運。初期有約200輛的士提供服務，並會配合新推出平台「JOIE樂行」，供預約未來1小時至24小時的行程。
運輸署上月初指，首支的士車隊預計最快3月底投入服務。屬獲選營辦商之一的樂行的士昨傍晚起，會以傳統市區的士形式試驗營運，並在新推出的預約平台「JOIE樂行」，提供未來1小時至24小時的預約服務，以收集行車、營運數據和乘客意見，為正式營運的士車隊服務做好準備，即行程須提前1小時預約。
仍在招募司機加入
試運初期有約200輛的士參與，包括可接載輪椅的無障礙的士、電動6座位的士及4座混能的士，預約收費會接近咪錶價錢，但實際水平要視乎預約時間和距離等。樂行的士負責人、泰和管理公司常務董事伍海山說，待車隊正式營運初期將提供乘車優惠，又說仍在分別以直接聘用和租車形式招募司機加入，「目標當然係愈多愈好」。
「JOIE樂行」預約平台可在兩大作業系統程式商店下載，乘客可揀選上、落車位置，並一併提供3款的士收費供乘客選擇，其後便可透過信用卡、PayMe等主流電子支付方式付款。介面之後會列出預約車輛與司機資料、配對狀態等，以及一組由4個數字組成的配對碼，方便乘客確保登上正確的士。
運輸署回覆本報查詢稱，目前以持牌的士經營的樂行的士，其試行安排可讓市民率先體驗新品牌服務，亦有助收集營運經驗和用家回饋，當樂行準備就緒後便會正式發出的士車隊牌照。樂行車隊現沿用市區的士的紅色，待獲批出正式牌照後，便會改用上月展示的橙色車身。