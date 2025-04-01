樂行的士200車試運 程式預約須提前1小時

政府早前批出5支的士車隊，其中一間營辦商「樂行的士」昨晚起以傳統市區的士形式試運。初期有約200輛的士提供服務，並會配合新推出平台「JOIE樂行」，供預約未來1小時至24小時的行程。

運輸署上月初指，首支的士車隊預計最快3月底投入服務。屬獲選營辦商之一的樂行的士昨傍晚起，會以傳統市區的士形式試驗營運，並在新推出的預約平台「JOIE樂行」，提供未來1小時至24小時的預約服務，以收集行車、營運數據和乘客意見，為正式營運的士車隊服務做好準備，即行程須提前1小時預約。