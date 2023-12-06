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2023-12-06 16:00:06

樂頤居42歲男電工坐3米高管道上傳鼻鼾聲揭昏迷　身體無燒焦痕跡

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樂頤居42歲男電工坐3米高管道上傳鼻鼾聲揭昏迷　身體無燒焦痕跡

樂頤居42歲男電工坐3米高管道上傳鼻鼾聲揭昏迷，身體無燒焦痕跡。（有線電視新聞截圖）

將軍澳樂頤居昨日發生懷疑觸電意外！昨日（5日）下午約4時35分，一名42歲男電工在一個藥房工作，他的34歲姓黃工友則在另一間房工作，其間，他坐在離地3米的佈線管道上，附近有鐵架和工作台。工友聽到鼻鼾聲，以為他在打瞌睡，突然一把鉗從死者身上掉下，工友才驚悉他失去意識，連忙通知工友報警。救援人員接報後到場，將男電工從佈線管道中抬下，他昏迷被送往將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。

警方指屍體上沒有燒焦的痕跡

警方列工業意外跟進，據了解何沒有已知的病歷，屍體上沒有燒焦的痕跡，事件沒有可疑，惟死因有待剖屍確定。

（有線電視新聞截圖）

死者持有電工牌

據了解，死者姓何，居住於旺角長旺道，他持有電工牌，任職所屬公司約1年，日薪1,300元。肇事現場是安頤閣的老人院，現正進行裝修工程，他負責為老人院建立電機工程，朝九晚五，獨自工作。

房協回覆傳媒查詢指，對事件深表關注和難過，並向死者家屬致以深切慰問。涉事地點是樂頤居內正進行翻新工程的安老院舍，死者為外判工程承建商「信誠營造工程有限公司」的註冊電工。事發時院舍並沒有住客。房協正與工程顧問及承建商密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作；機電署及勞工處均表示，得悉有關事故後即時派員到場，正調查意外原因。

勞工處已發出「暫時停工通知書」

勞工處發言人表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈進行電力相關的工作，直至我們信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

最高可被判罰款1,000萬元

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁兩年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款三百萬元及監禁六個月。

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