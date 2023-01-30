樂齡叻叻GO培訓青年成復康指導員 應用樂齡科技填補疫下服務空隙

社創基金早前撥款1,300萬元資助4個以推動跨代數碼共融為題的創新項目，其中包括「樂齡叻叻GO」。計劃期望透過青年參與，協助提升長者學習和使用數碼科技的能力和興趣，同時促進青年就業。負責推行「樂齡叻叻GO」的項目主任廖頌文表示，希望透過項目讓青少年認識安老服務，與不同長者相處有助他們未來投身安老行業，而接觸數碼科技亦令長者感覺未曾與社會脫節。自項目開展後，已培訓將近60名青年及服務200名長者。

「樂齡叻叻GO」的服務範圍涵蓋五地，分別是屯門、大圍、藍田、新蒲崗和小西灣。項目設有不同的服務種類，包括體驗式服務，以及由復康指導員進行評估，為長者度身設計訓練計劃。「職業治療師特意為此次項目挑選坊間都能輕易買到的器材，並設立一套使用建議，我們會根據建議為不同程度的長者進行復康訓練。」廖頌文以反應燈為例，他指行動不便的長者可以透過遊戲，訓練對光的敏感度及反應力；而能力較佳的長者則可擴大活動範圍，讓長者可以多走動。

減低跨代隔閡 另設資料庫延續計劃精神

參與「樂齡叻叻GO」一年多、今年67歲的Raymond分享，項目包含多項先進科技，如拍拍燈、射箭等，他認為當中最具挑戰性的訓練是為模型車設計行駛路軌。除了成功感外，他指項目還是個契機，使他能跟不同的年輕人相處及交流。另一位參與長者83歲的淑經亦表示，每個星期她都很期待跟年輕人見面玩遊戲。

其中一位復康指導員阿龍亦稱：「平時很少有機會跟老人家溝通，他們會主動跟我分享日常生活的瑣事與煩惱，這次經驗讓我感覺跟他們的距離更近。」阿龍指大部分長者皆是初次接觸科技產品，因此他會由淺入深，先安排一些樂趣較大、較簡易的遊戲讓長者接觸，之後再按個別程度調節訓練的難易度。