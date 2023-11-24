樂齡科技展開幕 快餐店軟餐試食 沉浸式VR助長者康復

常言「年紀大機器壞」長者身體機能退化，但未到那個年紀或難以感受當中困難。有機構研發出沉浸式VR遊戲，讓大眾了解認知障礙症、精神健康及眼疾患者的處境；亦有公司明白長者吞嚥困難，製作形神味俱似軟餐，讓長者重燃進食樂趣。一連四日的樂齡科技博覽暨高峰會昨日於會展開幕，場內雲集200個參展商展出來自世界各地的軟餐、電子輪椅、復康訓練系統等樂齡科技創新產品，亦有參展商以新科技即時做眼底檢查，老友記在試食、試玩之餘，亦可知自己健康狀況。

今屆樂齡科技博覽設「照護食展覽館」，多個展商提供軟餐試食，適合吞嚥困難人士的餐膳。連鎖快餐店「大快活」推出其招牌咖喱雞飯及焗豬扒飯的軟餐。負責人陳淑銘指，經一年時間研發軟餐，成功還原餐廳食品的味道；他透露，大快活將與社福機構合作，明年初為院舍長者提供軟餐，並計劃明年公開發售。 基督教靈實協會推出的軟餐則「還原」食物原生的樣子，兩餸飯、港式片皮鴨，甚至冬至節日套餐一應俱全。營運總經理鄺家良表示，長者即使有吞嚥困難，仍需要食得有尊嚴；協會會了解他們的喜好再製作對應的食物。他又提到因產量問題，軟餐暫只供應給合作的老人院，但現時政府會資助老人院購入軟餐，加上不同商家開始加入市場，認為軟餐市場發展值得期待。

除軟食外，場外亦有很多樂齡科技創新產品，其中展商澤康科技展出供中風人士做康復訓練的「移動康復寶」自助式遠程上肢復康訓練系統。系統外形類似較厚手套，中風人士戴上後可透過智能電話，操控手套做膨脹舒展手掌；該設備屬便攜裝置「可帶出街」使用。另有參展商展自行研發的沉浸式VR復康訓練系統，長者在大螢幕手持纓槍與螢幕中的花旦「對打」；透過遊戲做復康訓練，令長者投入「遊戲」內。 沉浸式VR遊戲則讓大眾了解認知障礙症、精神健康及眼疾患者的處境。場內亦有展商，展出便攜式眼底照相機可透過人工智能輔助，測試心腦血管系統、神經系統及眼部相關的健康風險評估，並免費供入場者試用。