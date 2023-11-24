熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-24 04:30:29
日報

樂齡科技展開幕 快餐店軟餐試食 沉浸式VR助長者康復

分享：
樂齡科技展 樂齡科技展 樂齡科技展 樂齡科技展 樂齡科技展 樂齡科技展

常言「年紀大機器壞」長者身體機能退化，但未到那個年紀或難以感受當中困難。有機構研發出沉浸式VR遊戲，讓大眾了解認知障礙症、精神健康及眼疾患者的處境；亦有公司明白長者吞嚥困難，製作形神味俱似軟餐，讓長者重燃進食樂趣。一連四日的樂齡科技博覽暨高峰會昨日於會展開幕，場內雲集200個參展商展出來自世界各地的軟餐、電子輪椅、復康訓練系統等樂齡科技創新產品，亦有參展商以新科技即時做眼底檢查，老友記在試食、試玩之餘，亦可知自己健康狀況。

今屆樂齡科技博覽設「照護食展覽館」，多個展商提供軟餐試食，適合吞嚥困難人士的餐膳。連鎖快餐店「大快活」推出其招牌咖喱雞飯及焗豬扒飯的軟餐。負責人陳淑銘指，經一年時間研發軟餐，成功還原餐廳食品的味道；他透露，大快活將與社福機構合作，明年初為院舍長者提供軟餐，並計劃明年公開發售。

基督教靈實協會推出的軟餐則「還原」食物原生的樣子，兩餸飯、港式片皮鴨，甚至冬至節日套餐一應俱全。營運總經理鄺家良表示，長者即使有吞嚥困難，仍需要食得有尊嚴；協會會了解他們的喜好再製作對應的食物。他又提到因產量問題，軟餐暫只供應給合作的老人院，但現時政府會資助老人院購入軟餐，加上不同商家開始加入市場，認為軟餐市場發展值得期待。

Ad Block

除軟食外，場外亦有很多樂齡科技創新產品，其中展商澤康科技展出供中風人士做康復訓練的「移動康復寶」自助式遠程上肢復康訓練系統。系統外形類似較厚手套，中風人士戴上後可透過智能電話，操控手套做膨脹舒展手掌；該設備屬便攜裝置「可帶出街」使用。另有參展商展自行研發的沉浸式VR復康訓練系統，長者在大螢幕手持纓槍與螢幕中的花旦「對打」；透過遊戲做復康訓練，令長者投入「遊戲」內。

沉浸式VR遊戲則讓大眾了解認知障礙症、精神健康及眼疾患者的處境。場內亦有展商，展出便攜式眼底照相機可透過人工智能輔助，測試心腦血管系統、神經系統及眼部相關的健康風險評估，並免費供入場者試用。

Ad Block

主辦機構社聯的行政總裁蔡海偉表示，隨着居家安老需求增加，今年展覽有更多介紹居家安老服務的設備，包括遙距平台，讓長者居家進行復康治療及訓練。她又指，樂齡科技產品普遍較貴，因此社聯積極推動租賃服務，讓用家以可負擔的價錢使用；政府推出的社區照顧服務券亦涵蓋租用樂齡科技。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受