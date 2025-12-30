樓價指數六連升 細單位升幅跑贏大市

各類面積單位樓價均上升，面積40平方米以下、小於418平方呎的細單位報317.6點，樓價今年累計升3.9%，跑贏其他面積單位；面積160平方米以上，即逾1,722平方呎的大單位樓價暫升2.3%；面積介乎70至99.9平方米，即約753至1,075平方呎的中型單位樓價年初至今暫升1.6%。

差餉物業估價署公布最新私人住宅臨時數字，上月私人住宅售價指數報297.3點，按月升0.9%、年初至今累計升2.8%，為去年8月以來最高，同時較2021年9月的398.1點歷史高位，跌幅收窄至約兩成半。

本港樓市氣氛好轉，政府私人住宅樓價指數六連升，最新報297.3點，今年至今累計升2.8%，屬過去一年多的高位，當中細單位全年暫升3.9%，跑贏其他面積單位。有分析預計，租金升勢未停進一步推升住宅買賣需求，料全年樓價指數可錄3.5%升幅。

分析：市場對物業需求強勁

租金指數方面，上月最新報200.7點，按月微升0.2%，連升12個月兼超越2019年8月高位，再創新高，按面積劃分以100至159.9平方米，即1,076至1,721平方呎的大單位，以及面積40平方米以下的細單位按月升幅較高，達4%或以上。租金指數今年累計升近4.3%，繼續跑贏樓價。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，自美國3月停止加息、9月開始減息，本港樓市開始止跌回升，又認為各項經濟基礎因素不變，市民收入增加有利樓市，貨幣貶值亦促使資金流向實物資產。他續說，受租金升勢未停的影響，租客轉租為買增加，進一步推升住宅物業買賣需求，預期樓價指數全年可錄3.5%升幅。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，最新指數反映市場對優質物業需求強勁，樓市穩步向好。