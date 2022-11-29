樓價指數跌至近5年低位 分析︰明年首季持續受壓

差估署私人住宅樓價指數10月報352.4點，較9月跌2.4%，重返2017年12月新低，今年累計已跌10.5%。所有面積分類的單位，按月比均錄得跌幅︰面積431至752平方呎跌幅最大，按月跌幅2.6%；430方呎以下細單位樓價跌2.4%，753至1,076方呎跌1.58%。1,077方呎以上的大單位，按月跌1%，當中1,722呎以上的豪宅單位跌2.3%。

本港樓市連跌5個月，亦跌至近5年低位。差餉物業估價署公布，10月私人住宅樓價指數按月跌2.4%，按年跌一成一。有分析指，市場壞消息多於好消息，料12月美國將繼續加息，而內地疫情惡化，通關無望，若欠缺好消息，料全年樓價指數跌15%。明年首季樓價料持續受壓。

全年樓價指數料跌15%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月份樓價跌勢加劇，11月份受股市波動及美國續加息影響，相信11月份指數將進一步下調，跌幅或較大。今年首10個月，樓價指數已跌逾10%，如果年底前，未有任何對樓市的好消息，而內地疫情惡化，通關無望，預料11及12月份指數將錄逾2.5%的跌幅，全年樓價指數料跌15%。

陳永傑指，截至前日11月一手成交僅逾200宗，料全月少於250宗，創8個月新低，若全年低於10,000宗一手成交，將創2013年新例後一手成交量新低。他指，外圍情況不明朗下，港府唯有自救才得以逃出生天，物業為不少市民及企業賴以套現的重要資產，再不及時作出救市措施，惡化下去或會動搖金融體系的健全，因此於樓市未到絕景時，應及時作出救市方案。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，10月份指數主要反映9月中旬至10月上旬的實際市況，當時美國持續大幅加息，而香港亦4年來首度加息八分一厘，正式拉開本地加息序幕，準買家表現審慎，入市意欲受阻，致令樓價進一步下跌。而加息陰霾纏繞不散，疫情反覆未退，市場利淡因素壓過利好消息，近日本港及內地疫情均升溫，相信短期內較大規模的通關仍然無望，單靠本地內循環難以激活樓市，預期12月樓價仍然受壓向下，全年樓價跌幅將貼近15%。至於明年首季，受經濟表現乏善可陳及傳統農曆年前後淡季，樓價料持續受壓，倘累積跌幅達近兩成時，冀明年2月下旬財政預算案可以調整樓市辣招措施。