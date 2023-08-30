樓價指數3連跌 租金指數升6個月 分析︰第四季或成樓市走勢轉捩點

本港租務市場持續向好。(資料圖片)

本港樓價連跌3個月，差餉物業估價署公布私人住宅最新樓價指數，7月份私人住宅售價指數報343.4點，按月跌1.12%，跌穿2月水平，3個月累跌3%；但今年以來樓價升近2.6%，升幅較6月收窄約1.2個百分點。有分析指，第四季有機會成為樓市走勢的轉捩點，市場觀望新一份施政報告會出現利好樓市措施，並期望息口在第四季已近見頂等因素。

期內，按戶型劃分，中小型單位，即A、B、C類，樓價為345點，按月跌1.12%；大型單位即D、E類，則報302.8點，按月跌0.56%。兩項數字於今年首7個月，累計升幅分別為2.71%和0.46%。

1,722方呎或以上單位跌幅最多

細分各類戶型，全線均按月報跌。其中跌幅最大為E類(1,722方呎或以上)單位錄得少於20宗成交，報296.2點，按月跌約1.89%；而A及B類單位亦跌逾1%，當中A類單位(面積431方呎或以下)報374點，按月跌約1.4%；B類單位(432至752方呎)報333.1點，按月跌1.13%。

至於C類單位(753至1,076方呎)報316.3點，按月跌約0.29%；D類單位(實用面積753至1,076方呎)報304.2點，按月跌約0.29%。

