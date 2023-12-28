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2023-12-28 04:30:44
日報

樓價重返17年2月水平 分析︰ 短期仍受壓

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樓價

樓價連跌7個月。

本港樓價連跌7個月，差估署11月私人住宅樓價指數按月再跌1.99%，回復到2017年2月的水平，今年累計已跌5.6%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價跌逾兩成。有分析指，樓價短期仍受壓，相信要待2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春。

最新私人住宅樓價指數11月報316點，按月跌1.99%。單位類型方面，A、B類中小型單位報317.3，按月跌1.98%；至於大型單位(C、D及E類)按月跌1.94%，報282.8點。

按單位面積劃分，以B類(431至752方呎)單位按月跌2.04%最多，報307.7點；其次為D類(1,076至1,721方呎)單位，按月跌1.98%，報282.8點。A類(430方呎以下)及C類(753至1,075方呎)單位按月分別跌1.95%及1.9%，分別報341.1點及293.7點。E類(1,722平方呎或以上)單位按月跌1.74%，交易宗數更少於20宗。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，11月份樓價跌幅輕微收窄，主要受惠政府減辣效應及美國當時暫停加息，但11月初地皮接連流標及新盤銷情緩慢下，整體氣氛依然低迷。料12月份樓價極大機會維持跌勢，屆時將創自2002年6月至2003年7月沙士時期連跌14個月後，20年來最長的跌浪。他又估計，全年樓價最終料跌7%；因明年首季屬傳統淡季，相信要待2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春。

租金指數連升10個月

租金方面則持續造好，連升10個月，差估署11月租金指數，報186.8點，按月升0.65%，今年至今已累升6.43%。

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