樓價重返17年2月水平 分析︰ 短期仍受壓

本港樓價連跌7個月，差估署11月私人住宅樓價指數按月再跌1.99%，回復到2017年2月的水平，今年累計已跌5.6%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價跌逾兩成。有分析指，樓價短期仍受壓，相信要待2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春。

最新私人住宅樓價指數11月報316點，按月跌1.99%。單位類型方面，A、B類中小型單位報317.3，按月跌1.98%；至於大型單位(C、D及E類)按月跌1.94%，報282.8點。

按單位面積劃分，以B類(431至752方呎)單位按月跌2.04%最多，報307.7點；其次為D類(1,076至1,721方呎)單位，按月跌1.98%，報282.8點。A類(430方呎以下)及C類(753至1,075方呎)單位按月分別跌1.95%及1.9%，分別報341.1點及293.7點。E類(1,722平方呎或以上)單位按月跌1.74%，交易宗數更少於20宗。