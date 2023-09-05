樓宇滲漏水或反映結構問題 工程師學會倡設「專案經理」制度

樓宇滲水或漏水困擾不少居民，除影響生活質素外，亦可能反映樓宇結構潛在問題。香港工程師學會表示，若市民發現樓宇出現滲漏水，建議市民通過「望、聞、問、切」自行查測滲水情況，即觀察滲水位置、水濕程度及顏色； 嗅出發霉或臭味；了解滲水出現的時間；並透過簡易測試方法，初步檢查滲水。學會又建議政府設立「專案經理」制度，加強對顧問公司的監察。

市民如遇滲水問題應向業主立案法團求助

工程師學會表示，喉管漏水或滴水、天花或牆身滲水、石屎表面出現裂縫等，是樓宇日久失修，明顯出現破損的症狀。面對樓宇滲漏水問題時，學會建議，市民首先向大廈管理公司或業主立案法團求助，再與有關住戶商討，要求協助檢驗找出原因，以及進行維修工程。然後，業主應委聘建築專業人士或顧問公司，如屋宇署的認可人士、勘測滲水專業人士或測量公司等，調查滲水原因及確認滲水源頭，而涉及供水系統的滲水問題應由持牌水喉匠進行所需的維修工作。在無法與有關住戶通過協商解決問題時，可尋求屋宇署及食環署組成的滲水投訴調查聯合辦事處求助。