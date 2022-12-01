樓宇火警年近3萬宗 消防向三無大廈派防火三寶

寒流襲港，香港今日最低僅攝氏14度，明天更下降至13度。天氣轉冷，不少市民或使用電暖氈保暖，若使用不當，易發生火警。消防處指，近年樓宇火警維持約3萬宗，提醒公眾要注意家居意外引發的火災。消防處亦於昨起啟動為期3個星期的冬季防火活動，包括向舊式三無大廈居民派發「防火三寶」。 攝：蘇文傑

消防處指，過去3年涉及全港樓宇火警召喚次數近9萬宗，其中去年3月至今年2月全港樓宇火警的召喚次數為29,337次，與2019年同期下降7.74%，但比2020年的28,360宗多。消防處副處長(公眾安全及機構策略)陳慶勇指，步入冬季，火警風險將隨天氣乾燥而增加，往年12至2月期間的火警數字一般較其他季節高，提醒公眾要注意家居意外引發的火災，例如不正當使用電暖氈，或在床上吸煙等。他指，市民用電暖氈卻又在氈上蓋過厚棉被，電暖氈難於散熱，因過熱或短路而起火。另外，市民在床上吸煙，「煙灰」燒著被鋪也會引發意外。