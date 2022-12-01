樓宇火警年近3萬宗 消防向三無大廈派防火三寶

寒流襲港，香港今日最低僅攝氏14度，明天更下降至13度。天氣轉冷，不少市民或使用電暖氈保暖，若使用不當，易發生火警。消防處指，近年樓宇火警維持約3萬宗，提醒公眾要注意家居意外引發的火災。消防處亦於昨起啟動為期3個星期的冬季防火活動，包括向舊式三無大廈居民派發「防火三寶」。 攝：蘇文傑
消防處指，過去3年涉及全港樓宇火警召喚次數近9萬宗，其中去年3月至今年2月全港樓宇火警的召喚次數為29,337次，與2019年同期下降7.74%，但比2020年的28,360宗多。消防處副處長(公眾安全及機構策略)陳慶勇指，步入冬季，火警風險將隨天氣乾燥而增加，往年12至2月期間的火警數字一般較其他季節高，提醒公眾要注意家居意外引發的火災，例如不正當使用電暖氈，或在床上吸煙等。他指，市民用電暖氈卻又在氈上蓋過厚棉被，電暖氈難於散熱，因過熱或短路而起火。另外，市民在床上吸煙，「煙灰」燒著被鋪也會引發意外。
為加強市民防火意識，消防處昨起啟動冬季防火活動，期間將向全港舊式三無大廈居民派發「防火三寶」，包括滅火筒、滅火氈及獨立火警偵測器，首批派發約3,000套；亦會為有需要的市民安排休班消防員協助安裝獨立火警偵察器。粉嶺消防局暨救護站則會在下月18日舉行開放日。
此外，防火宣傳巴士亦行走十八區並停泊供市民參觀。巴士下層設小遊戲，模擬不同情景，教導市民選擇正確的滅火筒滅火(市面滅火筒分二氧化碳、水劑、乾粉、淨劑及泡沫式滅火筒)，系統亦會就表現評分及解釋滅火筒的使用方法和知識。巴士上層則有模擬家居失火的VR體驗遊戲，市民在「疏散」期間需回答正確逃生知識。防火宣傳巴士的停泊時間表將在消防處社交專頁上公布。