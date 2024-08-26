樓宇維修工程貪污圍標案 廉署競委會再拘5人涉1.4億合約 (林俊源攝)

廉政公署與競爭事務委員會今年4月進行聯合行動，搗破新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團案件，拘捕20名人士。兩機構經進一步調查，發現相關集團涉及更多反競爭及貪污行為，於上周三及上周四再就案件採取聯合行動，拘捕多5名人士，涉以中間人向業主立案法團提供利益，確保由犯罪集團獲得工程；事件涉及38個維修工程，合約總值逾10億元。 廉政公署與競委會就4月搗破的樓宇維修工程貪污及圍標集團事件作進一步調查，發現集團在其他屋苑及不同維修工程中均有貪污和圍標行為；涉及38個分別位於港島、九龍、新界的住宅屋苑、單棟住宅大廈，以及工業大廈維修工程。涉案工程合約總值超過10億元，其中價值最高的一項工程高達2.6億元。

兩港島屋苑工程同時涉及貪污反競爭行為 在38個工程項目中，有2個港島屋苑工程同時涉及貪污和反競爭行為。集團以中間人向法團提供提供利益，確保由犯罪集團控制的公司獲得合共1.4億元工程。至於另外36個維修工程則涉及承辦商以中間人協調進行掩護式投標， 涉嫌違反圍標、合謀定價、及交換敏感資料。 廉政公署執行處首席調查主任吳兆基表示，廉署與競委會據法庭手令搜查了共約20個地點，包括多間工程承辦商、顧問公司及物業管理公司的辦公室，及涉案人士的住所，並檢走多項證物，包括多部電腦及手提電話，以及與樓宇維修工程相關的招標文件等。撇除4月拘捕的20人，今次行動拘捕多5人，其中兩人為時任法團成員，2人為中間人，1人為承辦商成 ；另外亦會見了其他承辦商、 顧問、中間人、物管及法團等22人。兩次聯合行動中，最高賄款達100萬元。