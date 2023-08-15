樓市呆滯 加息增供樓成本 新居屋申請超額約17倍自14年最低

新一期居屋申請昨晚7時截止，截至昨下午5時房委會累計收到約16.3萬份居屋申請，暫超額16.8倍，另接獲約8萬份白居二申請表，暫超額16.8倍。由於有關數字未計及最後兩小時交表，以及部分經郵遞、屋邨辦事處遞交的申請，最終收表數字仍會上升。

若今期居屋最終申請未達18.1萬份，今年的超額申請將低於2016年居屋申請的18.8倍，成為居屋復售以來「最易抽中」的居屋。如對比上期共收到約25.2萬份表，今期居屋跌幅為35%。翻查資料，若以申請截止日下午5時計算，去年、2020和2019年居屋申請分別接獲約24.2萬、約23萬和約29.6萬份表格。

今期居屋包括6個新項目共9,154個單位，售價介乎149萬至494萬元不等。房委會資助房屋小組成員梁文廣向本報稱，至今收表約16.3萬份反應不算太差，但相信樓價和加息問題令「居屋炒家」絕跡，「冇咗啲俾二、三百蚊(報名費)，抽中咗等幾年賣咗佢(的買家)。」他續說，大家應觀察未來揀樓的「甩底率」、銷售情況和最後撻訂數字，才可判斷居屋政策有否需要調整。長實油塘新盤親海駅近日被指「劈價」、「居屋價」開售，梁文廣認為新樓呎價與居屋仍有數千元之距，不會對居屋銷情有較大影響，「可能影響到入息上限最高嘅10%人，佢哋有6萬蚊收入，可能買得起，就諗不如買私樓。」