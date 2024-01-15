樓市年跌12.5% 居屋六二折變七一折 招國偉料揀樓放慢 首置盤銷情或受壓

房委會居屋及市建局「煥然懿居」將於今年首季揀樓，房協「朗然」亦緊隨於第二季揀樓，不過隨著樓市下行，房屋定價趨近私樓價。本報以中原城市領先指數推算，居屋定價後樓市至去年底下跌12.5%，意味居屋由市價六二折變成七一折，並粗略推算「煥然懿居」及「朗然」定價後樓價下跌分別9%及4.2%。公屋聯會總幹事招國偉表示，樓市向下時居屋揀樓速度或放慢，但對白表客仍然吸引，反觀「首置盤」銷情將受衝擊。

記者：曾偉龍

本港樓市繼續尋底，多個早於去年定價的資助出售房屋項目，折扣率亦相應減少。其中涉9,200單位的「居屋2023」將於今年首季揀樓，並以去年3月市價六二折定價。中原城市領先指數去年3月為168.27，至去年底短短8個月間已跌至147.21，跌幅達12.5%，意味按去年底計居屋折扣率已經減少，並由市價六二折變成市價七一折。

去年9月推售的市建局紅磡「煥然懿居」第三座260伙將於3月揀樓，同樣面對樓市下行問題。若參考8月底市價定價，至去年底樓價亦已跌9%，項目則由市價七八折計價變成逾八五折。至於去年11月才推出的房協安達臣「朗然」，則會於今年第二季揀樓，並跟從居屋以市價六二折定價，假設按10月底市價計價，至去年底樓價亦錄得4.2%跌幅。

連同今年首季接受申請的「綠置居2023」，「居屋2023」、「煥然懿居」第三座和「朗然」4個計劃共涉逾1.2萬伙。