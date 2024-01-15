樓市年跌12.5% 居屋六二折變七一折 招國偉料揀樓放慢 首置盤銷情或受壓

房委會居屋及市建局「煥然懿居」將於今年首季揀樓，房協「朗然」亦緊隨於第二季揀樓，不過隨著樓市下行，房屋定價趨近私樓價。本報以中原城市領先指數推算，居屋定價後樓市至去年底下跌12.5%，意味居屋由市價六二折變成七一折，並粗略推算「煥然懿居」及「朗然」定價後樓價下跌分別9%及4.2%。公屋聯會總幹事招國偉表示，樓市向下時居屋揀樓速度或放慢，但對白表客仍然吸引，反觀「首置盤」銷情將受衝擊。
記者：曾偉龍
本港樓市繼續尋底，多個早於去年定價的資助出售房屋項目，折扣率亦相應減少。其中涉9,200單位的「居屋2023」將於今年首季揀樓，並以去年3月市價六二折定價。中原城市領先指數去年3月為168.27，至去年底短短8個月間已跌至147.21，跌幅達12.5%，意味按去年底計居屋折扣率已經減少，並由市價六二折變成市價七一折。
去年9月推售的市建局紅磡「煥然懿居」第三座260伙將於3月揀樓，同樣面對樓市下行問題。若參考8月底市價定價，至去年底樓價亦已跌9%，項目則由市價七八折計價變成逾八五折。至於去年11月才推出的房協安達臣「朗然」，則會於今年第二季揀樓，並跟從居屋以市價六二折定價，假設按10月底市價計價，至去年底樓價亦錄得4.2%跌幅。
連同今年首季接受申請的「綠置居2023」，「居屋2023」、「煥然懿居」第三座和「朗然」4個計劃共涉逾1.2萬伙。
將推出綠置居「麗玥苑」受關注
樓市下行，今年首季揀樓的「居屋2023」料首先測試市場反應，身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉認為，樓市下行時居屋揀樓速度或會減慢，「唔排除(排名)更後嘅申請者亦有機會揀」，而即將推出的綠置居長沙灣麗玥苑較受關注，地點較秀茂坪安達臣道居屋更佳，料會吸走部分綠表申請者，但對白表客仍然吸引。
招國偉又認為，「首置盤」交樓質素與私樓相當，實際定價亦較接近私樓，當樓價向下時「首置盤」銷情會受到較大衝擊，不過對只有260伙的「煥然懿居」第三座則影響有限。他續指，政府可留意各資助項目的揀樓情況，如綠置居朝向興建大面積單位的方向，可考慮再降低居屋現時為四六比的綠白表比例。
梁文廣建議為房屋階梯增添彈性
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，資助出售房屋本身已有折扣，非常抵買，即使樓市下行仍與「劈價私樓」價錢有距離，相信不會影響到銷情，但提醒買家要小心衡量負擔能力。
樓市處於跌勢中，不時有發展商主動「劈價」出售新盤，梁文廣關注劈價的私樓與最貴的資助出售房屋的售價會否重疊，建議為房屋階梯增添彈性，容許綠置居、居屋、「樂建居」和首置盤等不同屋種，因應樓市發展可互相轉換，調整入息限額，避免出現與私樓售價重疊情況，「唔使將資助屋分得太過細，唔好最貴嘅政府資助屋，貴過最平嘅劈價樓。」