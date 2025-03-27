模擬坍塌搜救地庫洪澇救援處置大規模傷患危化品洩漏 粵港澳消防48小時應急救援演練

為加強粵港澳三地應急救援協調能力，​香港消防處、廣東省消防救援總隊和澳門消防局周二起一連3日，在香港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城──2025」。模擬香港出現極端情況，導致救援資源緊張，香港政府向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。廣東省消防救援總隊和澳門消防局隨即派出人員、消防車輛和工具參與支援。消防處長楊恩健表示作為三地簽署協議後首次聯合演練，運作暢順。 圖︰吳康琦

今次是三地自去年簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》後，首次聯合演練。昨日的演練共分兩部，上午由三地消防人員協作，作坍塌搜救行動，拯救被困山腰市民、處理交通意外、危害物質事故及水浸；下午則由三地消防人員於鯉魚門三家村進行聯合水上救援行動。楊恩健指廣東省消防救援總隊和澳門消防局分別派出60名消防員、13輛消防車及15名消防員、5輛消防車。

他續指，類似演練上次於江門進行，主要針對泥石流、地震等廣東省較常見災害，而今次演練針對香港受到特大颱風和暴雨侵襲，消防處接到大量水浸和塌樹等報告，而香港資源無法處理，須啟動機制向粵澳兩地請求支援。

