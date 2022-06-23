樹仁建虛擬博物館　推廣國家級非物質文化遺產

公眾可利用VR技術在虛擬博物館了解國家級非物質文化遺產。(黃玲燕攝)

香港樹仁大學當代中國研究中心近日建立全港首個以國家級非物質文化遺產盂蘭勝會為主題的虛擬博物館，利用科技保育香港歷史文化並方便向外推廣，讓身處世界各地的人，在使用相應電子器材及軟件後輕鬆「進場」，了解香港盂蘭文化。

樹仁大學社會學系教授、研究中心高級研究員陳蒨在2020年起搜集資料及做深入訪問，先後製作虛有關盂蘭勝會的漫畫、動畫等展品，及後再與科技專才以電腦技術搭建虛擬長廊與展板，建立虛擬博物館，並將展品放入博物館。

8K全景體驗盂蘭勝會

除上述展品，入場人士亦可在館內觀看相關歷史圖片與報章，更可欣賞以攝影測量法製作的盂蘭盛會3D模型，以及透過超高清8K解像度360度全景影片體驗2021年盂蘭盛會現場情況。

世界各地的人不用來港，亦可以透過Meta的VR裝置(oculus)或以家用電腦下載免費程式Altspace VR進入博物館，感受盂蘭文化，費用全免。以VR頭盔、電腦進館的參觀者更可選取虛擬化身，與其他參觀者互動，例如實時對話和自拍。參觀者亦可以在VR Cave瀏覽博物館。

陳蒨相信，此技術有助推廣香港文化及保育國家級非物質文化遺產，亦有助學生研習香港變遷、集體回憶等課題，並稱未來會繼續補充博物館內的資料。