樹仁調查指八成中學生缺自我認同　已認定身份者生活滿意度較高

青年自我認同有助成長，不過有調查發現近八成受訪中學生尚未認定自我身份，受訪的大學或大專生亦有六成半未認定。負責調查的香港樹仁大學團隊指，青年如未形成自我身份、缺乏明確的自我形象，會導致生活散漫和消極情緒，相反已認定的青年生活滿意度較高、性格比較主動等，建議政府增撥資源加強青年探索和建立自我身份認同。

樹仁團隊自2020年起對543名中學生和559名大學或大專生進行追蹤式調查，發現中學和大學生分別只有20.8%和34.9%已認定自我身份為「成就型」、「早閉型」或「早閉型轉變至未分化型」，其餘則是「延緩型」、「未分化型」、「擴散散亂型」、「輕鬆散亂型」等未認定自我身份。

項目統籌人、樹仁大學社會學系主任張越華指出，自我身份認同即是將來要成為一個怎樣的人，包括教育、事業等多方面。研究結果顯示，已認定的受訪青年生活滿意度較高，自尊心亦較強，但當中部分並未經過深入探索，因此容易對自我身份動搖。

倡政府增加資源助推更多生涯規劃

張越華續說，能夠確立自我身份和人生方向固然是好事，但現代人容易受不同媒體影響，愈來愈難建立自我認同，社會不少青年都選擇「Hea」、「躺平」的生活方式。團隊建議政府增撥資源予學校和社福機構，推行更多生涯規劃類活動，加強青年建立自我身份認同，如增強青年自尊心、培養主動性格和提升對生活滿意程度等，活動亦可鼓勵和引導他們去探索自我身份認同。