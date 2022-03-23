橋躉沉降致停工8年半　元朗站附近樁柱工程月底准復工

港鐵屯馬綫元朗段架空鐵路的兩個橋躉，2013年錄得15至18毫米沉降，但事件至2018年始被揭發。位於橋躉附近的私人發展項目Grand YOHO 3，自2013年9月起暫停打樁工程。屋宇署今日(23日)宣布，已接納Grand YOHO 3的復工要求，工程可在下周三(30日)起復工。

政府發言人表示，當時監測點錄得的15至18毫米沉降，幅度雖然沒有超逾上限，亦沒有引致該兩座橋躉出現結構安全問題，惟因應出現沉降現象及港鐵的要求，當時項目決定暫停打樁工程。

港鐵公司在停止工程後，向屋宇署提交為受影響兩座橋躉進行預防性的加固工程建議，獲屋宇署接納。有關灌漿及加固工程亦已經進行，據監測記錄，該兩座橋躉的沉降幅度已減少至12至13毫米。此外，Grand YOHO 3註冊建築專業人士已向屋宇署提交打樁工程的修訂圖則，並建議適當的緩解措施。屋宇署在批准該修訂圖則時，已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，而有關註冊建築專業人士及後要求復工。

港鐵：將繼續監察有關工程

屋宇署確認現時有關鐵路設施結構安全，港鐵亦確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響，機電署同時表示確認港鐵有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。因此，署方批准有關的復工要求。

港鐵表示，有關建築工程並非港鐵項目，惟因其位置鄰近屯馬綫元朗站附近高架橋，屬鐵路保護範圍，故有對該工程進行持續監察。鐵路保護組將繼續嚴謹監察該項工程，並已要求該項目的承建商維持其緩解措施，以確保鐵路營運安全。

元朗站附近高架橋躉2013年錄得沉降