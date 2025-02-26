橙汁冰藏可卡因南美抵港 租私樓作貯倉 兩青年涉販毒將軍澳被捕

不法集團透過正當物流公司運貨來港，部分混有大批毒品；抵港後分送葵涌工廈單位拆箱再包裝，並將高私隱度的將軍澳私人住宅單位作貯存倉，圖避過執法人員發現。警方行動中，檢獲520公斤懷疑可卡因，黑市值約4.3億元，拘捕兩名青年，涉嫌販毒。警方指，他們沒有黑幫背景，是為搵快錢而犯案。

兩名被捕人分別22及23歲男子，屬朋友關係，均報稱無業，被控販運危險藥物罪，今日在觀塘裁判法院提堂。

警方毒品調查科探員周日(23日)進行反毒品行動，在將軍澳一私人屋苑截查兩名男子，在其中一人的斜揹袋內搜出一包約重兩公斤懷疑可卡因；之後押解兩人返回單位，再發現屋內放有259包共重518公斤的懷疑可卡因。