橙汁冰藏可卡因南美抵港 租私樓作貯倉 兩青年涉販毒將軍澳被捕

不法集團透過正當物流公司運貨來港，部分混有大批毒品；抵港後分送葵涌工廈單位拆箱再包裝，並將高私隱度的將軍澳私人住宅單位作貯存倉，圖避過執法人員發現。警方行動中，檢獲520公斤懷疑可卡因，黑市值約4.3億元，拘捕兩名青年，涉嫌販毒。警方指，他們沒有黑幫背景，是為搵快錢而犯案。
兩名被捕人分別22及23歲男子，屬朋友關係，均報稱無業，被控販運危險藥物罪，今日在觀塘裁判法院提堂。
警方毒品調查科探員周日(23日)進行反毒品行動，在將軍澳一私人屋苑截查兩名男子，在其中一人的斜揹袋內搜出一包約重兩公斤懷疑可卡因；之後押解兩人返回單位，再發現屋內放有259包共重518公斤的懷疑可卡因。
警方經初步調查後，相信毒販由南美經水路偷運毒品來港。同時租用葵涌一個工廈單位，從1,500箱橙汁冰內取出一批懷疑可卡因再重新包裝「正常貨物」，之後轉運到將軍澳一私人住宅單位，用作毒品儲存及分銷中心。涉事葵涌工廈單位和將軍澳住宅毒品倉運作約半個月。
毒品調查科(行動)高級督察唐為國表示，不法集團不惜工本，將毒品分散混入在大量貨品內，透過正當物流公司運抵香港，之後利用不同物流運輸公司不停轉換位置，目的掩人耳目，增加警方執法難度。
被捕男子料搵快錢犯案
警方指，兩名被捕男子十分年輕，估計為搵快錢犯案，被販毒集團以約8萬至10萬元的報酬招攬，分擔倉主及派送工作等高風險角色。而他們被捕後便會被販毒集團「棄而遠之」，亦不會獲任何報酬；呼籲市民如身邊的人有懷疑吸毒及販毒行為，要即時介入求助。
警方又提醒業主，如發現有租客急於租用單位，提出短租形式或高於市值租金，應提高警覺，以免單位被不法分子利用；至於運輸業界，若發現收件人資料含糊、地址不完整，或突然更改送貨地點等可疑情況，可與警方聯絡。