機制不設追溯期 羅致光：改善退休保障里程碑

取消「強積金對沖」的條例草案，昨在立法會三讀通過。89名議員中，5人反對包括邵家輝、李鎮強、易志明、陳祖恒及謝偉俊。12名投棄權票的議員大部分亦有商界背景，當中經民聯工程界議員盧偉國亦憑歌以「眼淚在心裏流，苦痛怎麼開口。」替商界發聲。勞福局長羅致光在草案通過後指，經濟有起有跌，「要做的事就應該去做」，仍有很多工作包括下個立法年度推動協助僱主設立支付遣散費或長服金的專項儲蓄戶口、設立資訊系統、推廣教育等，正式落實時間留待下屆政府決定。

取消強積金對沖最快2025年落實，當局解釋，跟進工作包括下周三向立法會動議調高破欠基金特惠款項上限、為僱主設專項儲蓄戶口，讓他們為僱員月薪1%存入戶口支付遣散費及長服金，亦包括待設立「積金易」平台。另外，機制不設追溯期，僱主的強積金供款在條例生效前仍會用於遣散費或長服金對沖。羅致光稱，經兩屆政府努力，建立改善退休保障重要里程碑。

對草案終獲通過，特首林鄭月娥表示感謝勞資雙方多年來為謀求共識付出的努力。她又稱，留意到一些中小企僱主接受訪問時稱取消對沖會改以散工、合約制聘用員工，認為這種勞資關係不可能或很難令企業成功，冀商界以較長遠角度，配合政府就勞工權益的工作，與市民分享財富。

積金局歡迎立法會三讀通過取消強積金對沖的條例草案，進一步加強退休保障功能。取消對沖安排將令強積金制度得以完善，有助打工仔壯大退休儲備，加強退休保障成效，意義重大。

不過，香港工業總會對草案通過表示極度失望，稱有違政府對商界承諾，疫情已令工商界元氣大傷，修訂條例製造不必要勞資矛盾，令營商環境愈來愈艱難，無助社會從萎靡的經濟中復元和重新出發，稱只能無奈接受，並建議加大資助額及適時修訂。香港中華總商會表示理解，但冀當局更清晰講解安排，盡快助設專項戶口，提供稅務優惠等。