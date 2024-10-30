機場三跑十公里國際賽11.17上演 參加者禁攜毛巾帽子進場

香港機場三跑道系統料年底全面投入運作。為隆重其事，香港國際機場將在11月17日舉行「機場‧渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」，田總昨稱，由於比賽在機場禁區範圍進行，為免影響飛機升降及賽後跑道的使用等，須實施嚴厲的保安限制，包括禁止跑手攜帶帽子、耳機和毛巾等容易被大風吹走的物品，並提醒跑手當日要早兩小時到亞博館登記及安檢，再由巴士接載到場地。
「三跑道系統十公里國際賽」是繼1998年赤鱲角香港新機場落成舉行「渣打98新機場馬拉松」，相距26年後，為慶祝三跑年底啟用及國慶75周年，香港機場管理局聯同渣打銀行、中國香港田徑總會再合辦活動。活動在機場中跑道西端進行，包括三公里、五公里、十公里和輪椅賽，以及女子精英十公里國際賽，總名額有1.2萬個，收到超額2倍的報名、逾3萬份。跑手在賽事前3日可分批到中環遮打花園領取選手包。
跑手有機會破世界紀錄
田總賽事籌委會主席王劍麟稱，今次是藉機場三跑工程完成後的空檔期舉辦賽事。今次比賽邀請4名世界排名首十位非洲女跑手來港參賽，賽道非常平坦，彎位也不多，若天氣良好，跑手有機會破世界紀錄。
他指，由於活動屬機場禁區範圍，建議跑手預留充足時間，起跑時間前2個小時到達亞博館核實身份及安檢，取得民航處及機管局發出的特別許可證，再乘坐大會安排巴士到賽道，期間有機場保安護送。
實施嚴厲保安限制免影響機場運作
當日相鄰跑道飛機如常升降，王劍麟稱，為免影響機場運作，除了不能自攜能量飲品，重量較輕、容易被大風吹走的物品如帽子、毛巾和藍牙耳機，一律不准攜帶入場。他補充指，大會將安排噴霧水車助賽手降溫。