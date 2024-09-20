機場三跑地盤男釘板工猝死 獨子孤身到殮房認屍

機場三跑地盤一名52歲釘板男工，昨日（19日）開工期間暈倒，並陷入昏迷，送院後不治。死者兒子今日（20日）早上9時許，獨自一人到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，他表示，父親公司承諾將發放恩恤金，詳情待母親出院後再商討；而自己在貨倉工作，亦獲僱主體諒，讓他暫時休假處理家事。
死者妻子情緒激動血壓飇升
52歲姓蔡死者，昨日在三跑地盤返工，休息期間暈倒，送院不治。他遺下妻兒，其中妻子半個月前中風入院，至今仍要留院治理；昨日在醫院血壓更飇升高達200，心情尚未平伏；獨生子「霖仔」剛大學畢業投身社會，卻遭逢巨變，傷心同時又擔憂母親。
獨子「得返我一個人撐住頭家」
霖仔昨日曾向傳媒表示，父親一直在地盤工作，做釘板工則逾十年，因需要勞動故身材健碩，雖然有抽煙習慣，但一向身體健康，對父親離世消息感突然。而且父親為家中經濟支柱，包括供養70多歲的祖父母。在三跑工作多月，月薪3萬多元。霖仔指，母親短期內難工作，自己剛出社會，一家人無甚積蓄，對日後生活感徬徨，但他仍保持堅強冷靜，更表示「自己堅強啲，始終得返我一個人撐住頭家」。
事發於昨日（19日）早上11時15分，機場三跑地盤昨日發生工人暈倒猝死事件。昨日（19日）早上11時15分，一名52歲姓蔡男工於赤鱲角香港國際機場三跑地盤內工作期間，懷疑突然不適暈倒，在旁工友見狀，連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，據了解，當時男工已無呼吸，需以機器進行心外壓急救，其後政府飛行服務隊直升機到場，將男工吊起送院搶救，可惜最終不治。死者家人收到消息後前往醫院了解。警方正在調查事件。有工友事後憶述當時情況指，事主負責拆板，開工僅一兩小時突然暈倒，「估喺中暑，因為喺烈日當空」，遂即場為事主急救，嘗試拍醒他和用大風扇為他扇涼降溫，其後才發現他已無呼吸。