機場三跑地盤男釘板工猝死 獨子孤身到殮房認屍

機場三跑地盤一名52歲釘板男工，昨日（19日）開工期間暈倒，並陷入昏迷，送院後不治。死者兒子今日（20日）早上9時許，獨自一人到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，他表示，父親公司承諾將發放恩恤金，詳情待母親出院後再商討；而自己在貨倉工作，亦獲僱主體諒，讓他暫時休假處理家事。

死者妻子情緒激動 血壓飇升

52歲姓蔡死者，昨日在三跑地盤返工，休息期間暈倒，送院不治。他遺下妻兒，其中妻子半個月前中風入院，至今仍要留院治理；昨日在醫院血壓更飇升高達200，心情尚未平伏；獨生子「霖仔」剛大學畢業投身社會，卻遭逢巨變，傷心同時又擔憂母親。